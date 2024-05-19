Горькое вино в Кубке. Очевидные и подводные камни увольнения Массимилиано Аллегри из Ювентуса

"Ты запомнишься одним из наиболее побеждавших тренеров в истории "Ювентуса". Ты заслужил другого прощания", - так провожал Массимилиано Аллегри Адриен Рабио. Макс и вправду выиграл с "Юве" много - 12 трофеев. Больше - лишь у Джованни Трапаттони и Марчелло Липпи. Он второй по матчам и победам в клубе после Трапа, а по проценту побед в Серии А даже первый. И уходит сразу же после выигранного Кубка Италии. Впрочем, вино, налитое в этот Кубок, очень горькое.

Безумный Макс

Празднование переросло в бешенство ещё до финального свистка финала Кубка против "Аталанты" в среду. Когда Аллегри в ярости сдер с себя пиджак и галстук и даже начал сдирать рубашку, наорал на арбитров и был удален. За празднованиями игроков он вначале наблюдал издали, а приблизился лишь когда к ним приблизились Генеральный директор Маурицио Сканавино и спортивный Кристиано Джунтоли. Крича на функционеров: "Вон!"

Но это ещё полбеды. Ведь затем Аллегри набросился на Гвидо Вачиаджо, главного редактора газеты Tuttosport, приближенной к "Ювентусу", схватил его за руку и начал орать на него: "Пиши правду, а не то, что тебе говорит клуб. Я знаю, где найти тебя. Я приду и оторву тебе уши. Я ударю тебя по морде!". Также сообщают, что в ярости он повредил лампу на стадионе, и "Ювентус" даже выяснял у Федерации, на какую сумму ущерб.

Аллегри отрицал, что не допускал директоров к игрокам. Но и заявил, что благодарит за победу в Кубке игроков, не упомянув больше никого. А об инциденте с Вачиаджо официальное заявление без согласования с клубом сделал адвокат тренера, отрицая версию журналиста и заявляя, что речь была во всего лишь обычном остром обоюдном споре без каких-либо угроз. На что журналист ответил, что такое заявление ещё хуже, чем слова Аллегри в споре.

В принципе, это могло бы закончиться довольно тихо. Аллегри уже получил наказание от Федерации - два кубковых матча дисквалификации и 5000 евро штрафа, сам Вачиаджо заявил, что для него инцидент исчерпан. Но вмешался "Ювентус", уволив тренера в пятницу за "поведение, не совместимое с клубными ценностями".

В чем причина такого поведения тренера? Насколько оно удивляет? Не очень. Аллегри известен своими взрывами. Особенно - прямо перед финальным свистком. В нынешнем сезоне он не раз сбегал в раздевалку ещё до него, злясь на арбитров или подопечных. Бил ногой по рекламным бордам или бутылкам. А сдирание с себя пиджака стало чуть ли не его визитной карточкой. Gazzetta Dello Sport выдал "хит-парад" из 12-ти его выходок в карьере в "Ювентусе", и это далеко не все.

И на пресс-конференциях и в интервью он нередко орал на журналистов, призывая их "не быть тренерами" и "заткнуться", "не указывать ему", называя их слова "дерьмом", "глупостями".

Впрочем, в характере Безумного Макса лишь половина правды. А вторая, более значимая половина - в том, что он чувствовал себя одиноким, даже преданным. В январе Джунтоли заявлял, что он может провести ещё даже 100-200 матчей в качестве главного тренера "Ювентуса", но в последние месяцы руководство клуба дистанцировалось от него. Не защищало от нападок прессы. Судя по репликам Аллегри в адрес Вачиаджо - даже наоборот, инспирировало эти нападки.

В 2021-ом году Аллегри отказался от предложения мадридского "Реала", поскольку желал вернуться в "Ювентус". Клуб, который считает родным, своим домом. В котором правил его друг Андреа Аньелли. Но с тех пор Аньелли со скандалом ушел, а новые лидеры клуба хотят расстаться со всем наследием предыдущего руководства. В том числе и тренером. Сам тренер также чувствует себя неуютно в нынешнем "Юве", чувствует себя чужим. И слышит, что клуб уже договорился с Тьяго Моттой.

Кроме того, Массимилиано ведь поставили чёткие цели на сезон. О чем он постоянно говорил и что подтверждало и руководство. Вернуться в Лигу Чемпионов, выиграть Кубок Италии и вырастить молодежь при сокращении бюджета. Со всеми этими заданиями он справился. Обеспечив место в ЛЧ за два тура до финиша, выиграв финал Кубка полной тактической победой над "Аталантой", вырастив Федерико Гатти, Андреа Камбиазо, Фаджоли, Миретти, Илинга-Джуниора, Йилдиза, Николусси Кавилью.

В этом сезоне он также реанимировал Уэстона МакКенни, уже практически ушедшего из клуба. Наконец-то довел до ума Душана Влаховича, второго бомбардира лиги и автора важнейших голов в полуфинале и финале Кубка. Последний начал хотя бы частично оправдывать заплаченные за него 80 миллионов.

Поскольку цели выполнены, тренер считал натуральным исходом продолжение работы с клубом. Не понимая, почему его хотят уволить. Отвергая обвинения в тошнотворном футболе команды, в двух победах и 15-ти очках в последних 15-ти турах лиги аргументами о молодости и недостаточной талантливости и глубине состава, сокращении бюджета, потере из-за дисквалификаций Николо Фаджоли и Поля Погба без замен. И о важности прежде всего результата, в чем ДНК "Ювентуса".

Сам владелец клуба Джон Элканн говорит о замечательных молодых игроках, за которыми будущее, и о "нулевом сезоне", то есть о подготовительном к новому циклу. И Аллегри не понимает, почему при таких словах убирают тренера, готовящего команду к этому циклу. Почему решаются уволить тренера посреди сезона лишь в третий раз за последние 50 лет.

Более того, от такого поспешного увольнения и заявления о ценностях клуба за версту разит желанием избавиться от жирного контракта Аллегри на следующий сезон - девять миллионов евро зарплаты. Еще год назад его не уволили лишь из-за такого. Теперь же есть шанс отменить контракт и сэкономить деньги, указывая на пункты о неподобающем поведении, о дисциплине. Не факт, что этого хватит для отмены, ожидают суды. Но шанс есть. И клуб решил быстро им воспользоваться.

Аллегри на самом деле переживал, чувствовал себя обиженным. Оттого и слезы после финального свистка и на пресс-конференции после финала Кубка, оттого и взрыв эмоций. "Я знаю его много лет", - заявил его бывший тренер, ментор и друг Джованни Галеоне. "Если он так взорвался - этому есть очень серьёзная причина. Я знаю, что он не поладил с Джунтоли".

Под тяжестью обстоятельств

Итак, какое место в истории займёт вторая каденция Аллегри в "Ювентусе"? Как и Трапаттони в своей второй, он выиграл лишь один трофей за три года, и не один из главных. Но Трап тогда вырастил молодежь, ставшую фундаментом для немедленных великих побед с Липпи. Сам Липпи возвращался на вторую каденцию, вернул команде Скудетто и финал Лиги Чемпионов и также заложил фундамент для команды Фабио Капелло. Которую, правда, погубил Кальчополи.

Возможно, молодежь, выращенная Максом, поведёт "Ювентус" к новым высотам, как повела в середине 90-х выращенная Трапаттони.

И ведь следует вспомнить обстоятельства, в которых он работал эти три года. Внезапный уход Криштиану Роналду в конце августа 2021-го без замены, финансовые проблемы и недостаток денег на трансферы, а затем паническая трата 80-ти миллионов на одного игрока, землетрясение с уходом Аньелли, снятие 15-ти очков, их возвращение, затем снятие десяти. Лишь одна покупка летом 2023-го года и одна - зимой 2024-го, обе - абсолютно провальные, скандалы с Фаджоли и Погба и их вылеты.

Мог ли тренер в такой ситуации выжать из команды больше, чем Кубок и три выхода в Лигу Чемпионов подряд по очкам, набранным на поле? Крайне сомнительно. И, как сам Аллегри говорил, он стал жертвой собственного успеха в первой половине нынешнего сезона, когда "Ювентус" шёл ноздря в ноздрю с "Интером" и выглядел способным взять Скудетто. Если бы он весь сезон шёл с отставанием в 6-8 очков, то есть ровно, отношение было бы совсем иным и критика не была бы такой яростной.

Икар подлетел слишком близко к солнцу.

"Учитывая возможности и материал, Аллегри делал замечательную работу, " - говорит бывший игрок команды Паоло Ди Канио. "У него лишь два-три игрока с сильным характером, но он руководил командой очень хорошо". А бывший игрок сборной Италии Бруно Джордано говорит: "Ювентус" уступает по составу трем командам. Если он наверху - то благодаря Аллегри". Галеоне же заявил: "Его ошибка лишь в отличных результатах в первом круге, создавших иллюзии и нереальные ожидания".

Хотя, разумеется, против него есть сильные аргументы. И не только за этот сезон. За все три. Все эти ссоры, выходки, нападки не делали чести ни ему, ни клубу. Уж точно не делал чести тошнотворный футбол, в том числе и против слабых соперников, отсутствие прогресса в игре. Гниение Федерико Кьезы, требовавшего играть в атакующий футбол и вроде бы даже желавшего уйти именно из-за тренера. 25 очков отставания от "Интера", потеря даже второго и третьего мест.

За эти три года его выводили под конвоем полиции, опасаясь нападения болельщиков, Джорджо Кьеллини говорил ему: "Это не команда", Леонардо Бонуччи призывал играть за честь клуба, Аньелли признавал, что болельщикам команды стыдно ходить по улицам из-за её игры и результатов.

Слишком скромные амбиции тренера злили многих. Аллегри говорил, что за Скудетто и не собирался бороться, поскольку команда не способна, а между вторым и четвёртым местом нет никакой разницы. Игроки же (Влахович, Войцех Щенсны), говорили противоположное, причём с раздражением, напоминая об имени и истории клуба. Раздражены такими заявлениями были и многие бывшие игроки, понимающие, что такое "Ювентус". Некоторые даже заявляли, что Аллегри не имеет право так высказываться.

В конце концов, по зарплатам игроков и общим доходам в этом сезоне и в последних трех, по расходам на трансферы за последние три сезона "Ювентус" по-прежнему первый в Серии А. Так почему же не должен был бороться за первое место в лиге?

Болельщики в итоге разделились. Большинство выступало за его уход, освистывало на стадионе, хэштег #Allegriout мегапопулярен в соцсетях. А вот ультрас поддерживали его, аплодировали, писали в официальных заявлениях, что желают, чтобы он остался. Разделится и оценка от них и экспертов его второй каденции. Скорее всего, ее можно будет оценить лишь по достижениям преемника. Хотя, в любом случае, Макс уж точно заслужил лучшего прощания.

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