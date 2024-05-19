Гости забили только с пенальти. Торино – Милан 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 37-го тура итальянской Серии А, в котором "Торино" встречалось с "Миланом". “Быки” забили дважды еще до перерыва, а сразу на старте второго тайма в третий раз расписались в воротах Спортьелло. Подопечные Пиоли смогли ответить лишь точным ударом Беннассера с пенальти.

"Торино" – "Милан" 3:1

Голы: Сапата 26, Илич 40, Родригес 46 – Беннасер 55