Серия А. Сассуоло практически вылетел, Кальяри официально остался

Серия А. 37-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Кальяри" 0:2

Голы: Прати 71, Лападула 90+2 (пен.)

"Сассуоло" остается единственной командой, переигравшей чемпиона, "Интер". Причем сделал это дважды - и дома, и в гостях. Причем вторую победу добыл две недели тому, в предыдущем домашнем матче. В еще одном недавнем он сыграл вничью с "Миланом", причем гранд еле спасся на 86-ой минуте.

Тем не менее, "нероверди" практически вылетели. Потому что нужно брать очки дома против прямых конкурентов. Потому что не нужно влетать дома "Лечче" со счетом 0:3, "Кальяри" со счетом 0:2. Да и в гостях они умудрились упустить победу над "Салернитаной" на 91-ой минуте, позволить камбек "Дженоа" неделю тому. Именно так вылетают.

"Кальяри" не пребывал в лучшей форме. В предыдущих восьми турах набрал лишь на одно очко больше - 7:6. Но добывал очки не только против грандов (пять в трех матчах против "Аталанты", "Интера" и "Ювентуса"), а и стратегические ничьи против прямых конкурентов - "Лечче", "Вероны". В отличие от "Сассуоло", переиграл "Салернитану" в последнее время. Так что сделал больше него.

Сделали подопечные Клаудио Раньери больше и сегодня. По ударам по воротам победили со счетом 13:7, по ударам в створ - 3:0. Они вовсе не играли впечатляюще. Но более солидно и смело.

Они чуть не забили в начале матча благодаря привозу Руана, но Лападула решил заработать пенальти, упал и не получил желаемое. Затем, правда, чуть не пропустили. Удару головой Пинамонти с отличной позиции не хватило немного точности. Как, впрочем, и ударам гостей Лападулы и Шомуродова. Удару их партнера по команде Дзаппы хватило - Консильи отбил.

"Кальяри" - одна из лучших команд лиги по голам в последней стадии матчей и по голам вышедших на замену. Сегодня голов вышедших на замену в сезоне в лиге стало 14. Прати появился на поле на 67-ой минуте, а на 71-ой получил от Доссены во время подачи штрафного после заблокированного удара Лападулы и закатил.

Сулемана чуть не забил второй, но замкнул прострел Нандеса неточно. "Кальяри" забил, когда Кумбулла, автор автогола в предыдущем туре, принесшего поражение от "Дженоа", сбил Лападулу в своей штрафной. Еще и опорник хозяев Энрике получил две желтые карточки за разговоры в течение нескольких секунд.

"Сассуоло" на 19-ом месте, в трех очках позади 17-го и 18-го. То есть он еще может выкарабкаться в плей-офф. Но для этого нужны чудеса. 17-ое и 18-ое местa играют сегодня и могут окончательно опустить его в Серию Б. А "Кальяри", новичок Серии А, остается там на следующий сезон.