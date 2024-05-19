Серия А. Интер - Лацио 1:1. Было слишком хорошо, чтобы стать правдой

Серия А. 37-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио" 1:1

Голы: Думфриз 87 - Камада 32

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Аугусто 64), Дармиан (Думфриз 64), Чалханоглу (Алексис Санчес 77), Барелла, Мхитарян (Фраттези 64), Димарко (Бьюкенен 77), Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Лацио": Проведель, Хила (Катальди 78), Патрик, Казале, Марушич, Весино, Ровелла (Гендузи 66), Лука Пеллегрини (Хюсай 66), Камада (Фелипе Андерсон 72), Дзакканьи (Луис Альберто 72), Кастельянос

Предупреждениe: Казале 52

Главный арбитр: Хуан Лука Сакки

"Лацио" подобрался близко. С Игором Тудором он сразу же начал добывать результаты. В первых семи матчах лиги добыл пять побед, ничью и проиграл лишь однажды. Став лидером лиги в них вместе с "Интером". Сегодня он мог стать единоличным. И, что гораздо важнее - обойти "Рому" и выйти на общее шестое место, которое может вывести в Лигу Чемпионов. Но немного не хватило.

Наверное, справедливо, что не хватило. Поскольку играет "Лацио" Тудора бледно, игровые проблемы заметны. В предыдущих двух матчах уступил командам не из Топ-10 по ударам по воротам. Часто прибегая к помощи своего вратаря Мандаса. Сегодня вернулся первый вратарь Проведель, и к его помощи также пришлось прибегать. В итоге помочь удержать победу он не сумел.

"Интер" старался. Сегодня, в последнем домашнем матче сезона, ему вручали трофей чемпиона. Болельщики встретили красочными баннерами на всю трибуну. Чемпион явно не хотел праздновать с поражением. Потому после нескольких туров экспериментов и ротации выставил сильнейший состав. Впрочем, ничью ему принесли как раз запасные. И ассист, и гол - от них.

"Нерадзурри" могли отвлечь мысли о будущем клуба. Во вторник он может перейти к новым владельцам из-за долгов. Все новости сейчас об этом. Скорее всего, это в некоторой степени отвлекло. Но все же они были в игре сегодня, старались, создавали. По ударам по воротам победили со счетом 19:8, по владению мячом - 58:42. Проиграть сегодня они не заслужили.

Хозяева начали мощно. Тюрам выбежал на Проведеля, но пытался пробить ему между ногами, и Иван был внимателен. Вытащил и добивание Димарко после удара Тюрама. Гости ответили. Зоммер отбил удар Дзакканьи в ближний угол. Уже откровенно спас от удара Кастельяноса. Затем вновь работал Проведель, потащив два очень сложных удара Димарко.

Счет открыл в итоге "Лацио". Камада прорвался и пробил низом из полукруга перед штрафной, Зоммер задел мяч, но выбить не сумел. Вскоре Камада прорвался уже справа, отдал Дзакканьи, но тот не попал с острого угла. Однако в концовке тайма "Интер" проснулся. Защитники блокировали, форварды пробивали мимо.

Второй тайм вновь начался сейвом Проведеля. От удара головой Бареллы. Затем и вратарь не мог помочь, когда Лаутаро Мартинес замкнул угловой головой. Помогла стойка. Весино и Гендузи, правда, затем прорывались и пробивали немного неточно на входе в штрафную. Чем, как оказалось, усыпили игру. Моменты и скорости вдруг исчезли.

И все же гол при такой игре состоялся. Заснули прежде всего защитники "лациале" и проспали навес штрафного с фланга Алексиса Санчеса и удар головой Думфриза. Слишком легкий.

"Интер" потерял шансы установить клубный рекорд по очкам в лиге за сезон. Зато продлил серию домашних матчей лиги без поражений до 15-ти. Он доволен и празднует вручение трофея. А "Лацио" впервые в сезоне не проиграл в гостях другой команде Топ-7 лиги, но ведь хотел большего. Теперь при равенстве очков с "Ромой" у той матч в запасе.