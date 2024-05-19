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Возвращение. Малиновский - в запасе Дженоа на матч против Ромы
Долго не было украинца
Genoa
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский попал в запас команды на матч против "Ромы" в 37-м туре Серии А.
Напомним, последние 6 поединков "Дженоа" Руслан пропустил из-за травмы. Последний раз он играл 30-го марта против "Фрозиноне" (1:1).
⤵️ STARTING XI #RomaGenoa pic.twitter.com/lXktGBkvnN— Genoa CFC (@GenoaCFC) May 19, 2024
Поединок "Рома" - "Дженоа" состоится на "Стадио Олимпико". Начало - в 21:45.
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Источник:Дженоа
Опубликовал: Виктор Иванчук
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