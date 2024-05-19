Возвращение. Малиновский - в запасе Дженоа на матч против Ромы

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский попал в запас команды на матч против "Ромы" в 37-м туре Серии А.

Напомним, последние 6 поединков "Дженоа" Руслан пропустил из-за травмы. Последний раз он играл 30-го марта против "Фрозиноне" (1:1).

Поединок "Рома" - "Дженоа" состоится на "Стадио Олимпико". Начало - в 21:45.