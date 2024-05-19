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Возвращение. Малиновский - в запасе Дженоа на матч против Ромы

Италия

Долго не было украинца

Возвращение. Малиновский - в запасе Дженоа на матч против Ромы

Genoa

Новина українською

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский попал в запас команды на матч против "Ромы" в 37-м туре Серии А.

Напомним, последние 6 поединков "Дженоа" Руслан пропустил из-за травмы. Последний раз он играл 30-го марта против "Фрозиноне" (1:1).

Поединок "Рома" - "Дженоа" состоится на "Стадио Олимпико". Начало - в 21:45.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
Дженоа
Опубликовал: Виктор Иванчук
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