Серия А. Малиновский вернулся, но не спас Дженоа от поражения

Серия А. 37-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Дженоа" 1:0

Гол: Лукаку 79

"Рома": Свилар, Челик, Льоренте, Ндика, Анхелиньо (Манчини 81), Кристанте, Паредес, Бове, Бальданци (Эль-Шаарави 63), Лоренцо Пеллегрини (Дибала 63, Абрахам 90+1), Лукаку (Р. Кристенсен 90+1)

"Дженоа": Х. Мартинес, Вольякко (Малиновский 81), Де Винтер, Васкес, Спенс, Френдруп (Анкейе 90+1), Бадель (Витинья 81), Строотман (Торсби 67), Мартин, Ретеги, Экубан (Гудмундссон 67)

Предупреждения: Паредес 72, Лукаку 79

Удаление: Паредес 72 (вторая желтая)

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Потеря победы "Лацио" сегодня на 87-ой минуте против "Интера" расчищала путь "Роме" к шестому месту. Звучит не очень вдохновляюще, но это место в итоге может стать лигочемпионским. Если "Аталанта" останется на пятом и выиграет Лигу Европы. Так что занять шестое стоило. И лучше было обеспечить его сейчас, перед выездом в последнем туре к "Эмполи", который борется против вылета.

Задание было сложнее, чем казалось. Ведь "Дженоа", хотя и середняк без целей, выглядит очень крепко, солидно, борется. В предыдущих восьми турах, вообще-то, она набрала больше очков, чем "Рома" - 13:12, проиграла лишь один матч. А сами римляне страшно устали. И физически, и психологически после вылета из Лиги Европы. В предыдущих пяти турах лиги победили лишь однажды.

Сегодня подопечные Даниэле Де Росси отыграли не лучший свой матч. Чувствуется, что не в форме. Но тренер перед его началом заявил, что будет пристально следить за игроками сквозь призму следующего сезона, что ему нужны голод, профессионализм и честь, что место в "Роме" нужно доказывать в каждом матче. "Будущее начинается в этом матче", - заявил он. И его игроки боролись, доказывали.

В первом тайме, правда, они даже в створ ворот не попали. Били часто (9:3 по ударам), но обычно с линии штрафной и далее и обычно неточно или в защитников. За такое местные болельщики даже свистели. Еще и Ндика чуть не забил в собственные ворота - Свилар спас, забрал и попытку добивания Ретеги. Правда, там был офсайд. Еще и Ретеги прорвался и под давлением пробил неточно.

Во втором тайме остроты также было мало. Кристанте бил низом (Мартинес взял), Васкес головой (неточно). Эль-Шаарави вышел на замену на 63-ей минуте, но и он закрутил неточно. Два ударa гостей подряд заблокировали, хозяин поля Лукаку пошел в контратаку, но его удар в ближний угол под давлением защитника отбил Мартинес.

Все изменилось с удалением Паредеса. Леандро сфолил, получил желтую, наговорил что-то арбитру и получил красную. И, как ни странно, это удаление перевело игру к воротам Мартинеса. "Рома" просто разозлилась, забыла о структуре игры и просто хотела забить. И забила. Мартинес отбил мощный удар Анхелиньо, уже с фланга Эль-Шаарави навесил, и Лукаку легко замкнул головой.

"Дженоа" заменила трех защитников и опорников на игроков атаки, помчалась вперед, послала много игроков в штрафную Свилара. Но тот вместе с защитниками отбился. Опасность представлял лишь фирменный удар Руслана Малиновского. С фланга, крученый, с бешеной скоростью в направлении дальней "девятки". Но вратарь потащил. Ретеги пробил гораздо менее опасно. Свилар взял четко.

"Рома" опережает "Лацио" на три очка с преимуществом по очным матчам. Значит, шестое место - ее. На пятое шансов нет, и она надеется, что на нем останется "Аталанта". Если и вправду останется и одновременно выиграет Лигу Европы в среду - команда Де Росси в Лиге Чемпионов. А "Дженоа" остается 11-ой и сдвинуться до конца сезона может разве что на 12-ое место.

Малиновский опомнился от травмы, появился в заявке и вышел на поле за "Дженоа" впервые с 30-го марта. Действовал активно. Кроме вышеуказанного удара, отдал пас вразрез в штрафную, но Витинья уже падал, еле задел мяч, и тот прикатился к Свилару. Также навесил с фланга, но этот мяч выбили. Успел коснуться мяча 17 раз, отдать 11 передач со ста процентами точности.