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Серия А. Малиновский вернулся, но не спас Дженоа от поражения

Италия
Обновлено

"Рома" обеспечивает место, которое может стать лигочемпионским

Серия А. Малиновский вернулся, но не спас Дженоа от поражения

Getty Images/Global Images Ukraine/

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 37-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Дженоа" 1:0

Гол: Лукаку 79

"Рома": Свилар, Челик, Льоренте, Ндика, Анхелиньо (Манчини 81), Кристанте, Паредес, Бове, Бальданци (Эль-Шаарави 63), Лоренцо Пеллегрини (Дибала 63, Абрахам 90+1), Лукаку (Р. Кристенсен 90+1)

"Дженоа": Х. Мартинес, Вольякко (Малиновский 81), Де Винтер, Васкес, Спенс, Френдруп (Анкейе 90+1), Бадель (Витинья 81), Строотман (Торсби 67), Мартин, Ретеги, Экубан (Гудмундссон 67)

Предупреждения: Паредес 72, Лукаку 79

Удаление: Паредес 72 (вторая желтая)

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Потеря победы "Лацио" сегодня на 87-ой минуте против "Интера" расчищала путь "Роме" к шестому месту. Звучит не очень вдохновляюще, но это место в итоге может стать лигочемпионским. Если "Аталанта" останется на пятом и выиграет Лигу Европы. Так что занять шестое стоило. И лучше было обеспечить его сейчас, перед выездом в последнем туре к "Эмполи", который борется против вылета.

Задание было сложнее, чем казалось. Ведь "Дженоа", хотя и середняк без целей, выглядит очень крепко, солидно, борется. В предыдущих восьми турах, вообще-то, она набрала больше очков, чем "Рома" - 13:12, проиграла лишь один матч. А сами римляне страшно устали. И физически, и психологически после вылета из Лиги Европы. В предыдущих пяти турах лиги победили лишь однажды.

Сегодня подопечные Даниэле Де Росси отыграли не лучший свой матч. Чувствуется, что не в форме. Но тренер перед его началом заявил, что будет пристально следить за игроками сквозь призму следующего сезона, что ему нужны голод, профессионализм и честь, что место в "Роме" нужно доказывать в каждом матче. "Будущее начинается в этом матче", - заявил он. И его игроки боролись, доказывали.

В первом тайме, правда, они даже в створ ворот не попали. Били часто (9:3 по ударам), но обычно с линии штрафной и далее и обычно неточно или в защитников. За такое местные болельщики даже свистели. Еще и Ндика чуть не забил в собственные ворота - Свилар спас, забрал и попытку добивания Ретеги. Правда, там был офсайд. Еще и Ретеги прорвался и под давлением пробил неточно.

Во втором тайме остроты также было мало. Кристанте бил низом (Мартинес взял), Васкес головой (неточно). Эль-Шаарави вышел на замену на 63-ей минуте, но и он закрутил неточно. Два ударa гостей подряд заблокировали, хозяин поля Лукаку пошел в контратаку, но его удар в ближний угол под давлением защитника отбил Мартинес.

Все изменилось с удалением Паредеса. Леандро сфолил, получил желтую, наговорил что-то арбитру и получил красную. И, как ни странно, это удаление перевело игру к воротам Мартинеса. "Рома" просто разозлилась, забыла о структуре игры и просто хотела забить. И забила. Мартинес отбил мощный удар Анхелиньо, уже с фланга Эль-Шаарави навесил, и Лукаку легко замкнул головой.

"Дженоа" заменила трех защитников и опорников на игроков атаки, помчалась вперед, послала много игроков в штрафную Свилара. Но тот вместе с защитниками отбился. Опасность представлял лишь фирменный удар Руслана Малиновского. С фланга, крученый, с бешеной скоростью в направлении дальней "девятки". Но вратарь потащил. Ретеги пробил гораздо менее опасно. Свилар взял четко.

"Рома" опережает "Лацио" на три очка с преимуществом по очным матчам. Значит, шестое место - ее. На пятое шансов нет, и она надеется, что на нем останется "Аталанта". Если и вправду останется и одновременно выиграет Лигу Европы в среду - команда Де Росси в Лиге Чемпионов. А "Дженоа" остается 11-ой и сдвинуться до конца сезона может разве что на 12-ое место.

Малиновский опомнился от травмы, появился в заявке и вышел на поле за "Дженоа" впервые с 30-го марта. Действовал активно. Кроме вышеуказанного удара, отдал пас вразрез в штрафную, но Витинья уже падал, еле задел мяч, и тот прикатился к Свилару. Также навесил с фланга, но этот мяч выбили. Успел коснуться мяча 17 раз, отдать 11 передач со ста процентами точности.

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