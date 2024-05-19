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Стали известны оценки Малиновского за матч против Ромы
Вышел на замену
Фото: Getty Images
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский принял участие в матче команды против "Ромы" (1:0 в пользу римлян). Это была игра 37-го тура Серии А.
Руслан вышел на поле, заменив Баделя на 81-й минуте. За предоставленное игровое время футболист сумел 17 раз коснуться мяча. Его действия: 10 точных передач, 1 лонгбол, 1 навес в штрафную, 1 удар по воротам, 1 отбор и 1 выигранное единоборство (из 3-х). Статистически-аналитические порталы поставили украинцу средние баллы – 6,3 (WhoScored) и 6,9 (Sofascore).
Малиновский принял участие в матче "Дженоа" впервые с 30 марта. Всё это время он восстанавливался от травмы.
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