Стали известны оценки Малиновского за матч против Ромы

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский принял участие в матче команды против "Ромы" (1:0 в пользу римлян). Это была игра 37-го тура Серии А.

Руслан вышел на поле, заменив Баделя на 81-й минуте. За предоставленное игровое время футболист сумел 17 раз коснуться мяча. Его действия: 10 точных передач, 1 лонгбол, 1 навес в штрафную, 1 удар по воротам, 1 отбор и 1 выигранное единоборство (из 3-х). Статистически-аналитические порталы поставили украинцу средние баллы – 6,3 (WhoScored) и 6,9 (Sofascore).

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Малиновский принял участие в матче "Дженоа" впервые с 30 марта. Всё это время он восстанавливался от травмы.