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Малиновский восстановился после травмы и сыграл. Рома - Дженоа 1:0. Обзор матча и видео гола
Лукаку забил победный гол после красной карточки Паредеса
Getty Images/Global Images Ukraine/
В рамках 37-го тура Серии А, был сыгран поединок "Рома" - "Дженоа", матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды Де Росси. На 72-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник римлян, Паредес, а уже на 79-й гол забил Ромелу Лукаку.
Украинский полузащитник, Руслан Малиновский залечил травму и вышел на поле. Руслан отыграл 10 минут, но на результат повлиять не смог, его команда проиграла. Статистический портал SofaScore оценили игру украинца - 6.9.
Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Рома" - "Дженоа".
Рим. "Стадио Олимпико".
"Рома" - "Дженоа" 1:0
Гол: Лукаку (79')
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