Малиновский восстановился после травмы и сыграл. Рома - Дженоа 1:0. Обзор матча и видео гола

В рамках 37-го тура Серии А, был сыгран поединок "Рома" - "Дженоа", матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды Де Росси. На 72-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник римлян, Паредес, а уже на 79-й гол забил Ромелу Лукаку.

Украинский полузащитник, Руслан Малиновский залечил травму и вышел на поле. Руслан отыграл 10 минут, но на результат повлиять не смог, его команда проиграла. Статистический портал SofaScore оценили игру украинца - 6.9.

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Рома" - "Дженоа".

Рим. "Стадио Олимпико".

"Рома" - "Дженоа" 1:0

Гол: Лукаку (79')