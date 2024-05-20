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Малиновский восстановился после травмы и сыграл. Рома - Дженоа 1:0. Обзор матча и видео гола

Италия
Обновлено

Лукаку забил победный гол после красной карточки Паредеса

Малиновский восстановился после травмы и сыграл. Рома - Дженоа 1:0. Обзор матча и видео гола

Getty Images/Global Images Ukraine/

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В рамках 37-го тура Серии А, был сыгран поединок "Рома" - "Дженоа", матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды Де Росси. На 72-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник римлян, Паредес, а уже на 79-й гол забил Ромелу Лукаку.

Украинский полузащитник, Руслан Малиновский залечил травму и вышел на поле. Руслан отыграл 10 минут, но на результат повлиять не смог, его команда проиграла. Статистический портал SofaScore оценили игру украинца - 6.9.

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Рома" - "Дженоа".
Рим. "Стадио Олимпико".
"Рома" - "Дженоа" 1:0
Гол: Лукаку (79')

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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