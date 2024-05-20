  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бывший тренер Лацио подтвердил, что получил четыре предложения от иностранных клубов о работе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Лацио подтвердил, что получил четыре предложения от иностранных клубов о работе

Италия

Я открыт для всех проектов (с)

Бывший тренер Лацио подтвердил, что получил четыре предложения от иностранных клубов о работе

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

Новина українською

Бывший тренер "Ювентуса", "Наполи" и "Лацио" Маурицио Сарри подтвердил, что получил четыре предложения от иностранных клубов о сотрудничестве.

"Я открыт для всех проектов, которые меня привлекают".

Читайте такжеОдин из ветеранов Лацио может перейти в Наполи

"В настоящее время есть четыре клуба, которые обратились ко мне - иностранные, в том числе из Премьер-лиги и Ла Лиги. Но все зависит от возможностей и от того, какой среднесрочный проект меня привлекает", - добавил специалист.

Напомним, что Сарри ушел в отставку с поста главного тренера "Лацио" в марте этого года, а недавно его связывали с работой в "Ньюкасле" или "Севилье".

По теме
yellow-arrow
Интер может сменить владельцев клуба
yellow-arrow
Финалы Лиги Европы и Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
yellow-arrow
Болонья - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.05.2024
Английская Премьер-лига Лацио (Рим) Ла Лига Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости