Интер может сменить владельцев клуба

Президент "Интера" Стивен Чжан должен вернуть кредит в размере €395 млн компании Oaktree Capital Management, но, похоже, он не в состоянии этого сделать.

Если не выплатить всю сумму, то с 20 мая американская фирма возьмет под контроль клуб.

Чжан пытался получить новый заем от Pimco, но переговоры сорвались. В официальном заявлении, опубликованном в субботу, президент "нерадзурри" рассказал, что делал все возможное, чтобы найти мирное решение с Oaktree.