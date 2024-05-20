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Интер может сменить владельцев клуба

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Итальянскому клубу нужно погасить долг

Интер может сменить владельцев клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Интера" Стивен Чжан должен вернуть кредит в размере €395 млн компании Oaktree Capital Management, но, похоже, он не в состоянии этого сделать.

Если не выплатить всю сумму, то с 20 мая американская фирма возьмет под контроль клуб.

Чжан пытался получить новый заем от Pimco, но переговоры сорвались. В официальном заявлении, опубликованном в субботу, президент "нерадзурри" рассказал, что делал все возможное, чтобы найти мирное решение с Oaktree.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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