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Интер может сменить владельцев клуба
Итальянскому клубу нужно погасить долг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Интера" Стивен Чжан должен вернуть кредит в размере €395 млн компании Oaktree Capital Management, но, похоже, он не в состоянии этого сделать.
Если не выплатить всю сумму, то с 20 мая американская фирма возьмет под контроль клуб.
Чжан пытался получить новый заем от Pimco, но переговоры сорвались. В официальном заявлении, опубликованном в субботу, президент "нерадзурри" рассказал, что делал все возможное, чтобы найти мирное решение с Oaktree.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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