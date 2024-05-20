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Торино уже определился с преемником своего главного тренера - СМИ
Им станет Паоло Ваноли
Getty Images/Global Images Ukraine
"Торино" определился с преемником своего главного тренера Ивана Юрича. Им станет Паоло Ваноли, который сейчас возглавляет "Венецию".
По информации итальянских СМИ, 51-летний специалист, ранее работавший помощником Антонио Конте, возглавит "Торино" после трех лет работы Юрича, поскольку хорватский специалист решил не продлевать контракт с клубом.
В августе Ваноли исполняется 52 года, сейчас он возглавляет "Венецию", которую он вывел в плей-офф Серии B.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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