Торино уже определился с преемником своего главного тренера - СМИ

"Торино" определился с преемником своего главного тренера Ивана Юрича. Им станет Паоло Ваноли, который сейчас возглавляет "Венецию".

По информации итальянских СМИ, 51-летний специалист, ранее работавший помощником Антонио Конте, возглавит "Торино" после трех лет работы Юрича, поскольку хорватский специалист решил не продлевать контракт с клубом.

В августе Ваноли исполняется 52 года, сейчас он возглавляет "Венецию", которую он вывел в плей-офф Серии B.