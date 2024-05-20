  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Торино уже определился с преемником своего главного тренера - СМИ
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Торино уже определился с преемником своего главного тренера - СМИ

Италия

Им станет Паоло Ваноли

Торино уже определился с преемником своего главного тренера - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Торино" определился с преемником своего главного тренера Ивана Юрича. Им станет Паоло Ваноли, который сейчас возглавляет "Венецию".

По информации итальянских СМИ, 51-летний специалист, ранее работавший помощником Антонио Конте, возглавит "Торино" после трех лет работы Юрича, поскольку хорватский специалист решил не продлевать контракт с клубом.

В августе Ваноли исполняется 52 года, сейчас он возглавляет "Венецию", которую он вывел в плей-офф Серии B.

По теме
yellow-arrow
Наполи не собирается выкупать опорника Астон Виллы
yellow-arrow
Интер может сменить владельцев клуба
yellow-arrow
Бывший тренер Лацио подтвердил, что получил четыре предложения от иностранных клубов о работе
Торино Иван Юрич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости