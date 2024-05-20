Серия А. Верона побеждает и остается в лиге

Серия А. 37-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Эллас Верона" 1:2

Голы: Маджоре 90 - Суслов 22, Фолоруншо 45+3

"Салернитана": Фиорильо, Пьероцци, Фасио (Манолас 72), Пирола (Кандрева 46), Дзаноли, Л. Кулибали (Маджоре 46), Башич, Самбия, Кастанос (Виньято 83), Чауна, Вайссманн (Фуско 76)

"Эллас Верона": Монтипо, Чачуа, Давидович, Коппола, Кабаль (Маньяни 67), Дуда, Сердар, Суслов (Дани Силва 81), Фолоруншо (Свидерски 81), Лазович (Винагре 90+1), Нослин

Предупреждения: Самбия 14, Башич 71, Чауна 73 - Дуда 56, Сердар 73

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Ранние результаты 37-го тура поставили "Верону" в положение, в котором она и хотела быть. Двух очков в двух последних матчах хватало ей для обеспечивания места в Серии А. И, разумеется, эти очки она хотела набрать побыстрее. Прямо сейчас против последней команды лиги, не ожидая матча против первой - "Интера". Не ожидая последнего тура в борьбе с еще тремя командами, когда все может случиться.

"Салернитана" могла создать проблемы, если вспомнить о ее предыдущем матче. 1:1 в гостях с "Ювентусом", причем упущенная победа на 91-ой минуте. Но если вспомнить о девяти предыдущих с двумя очками, 18-ти с четырьмя - "Верона" должна была чувствовать себя уверенно. Сегодня как раз команда из Салерно играла как обычно в этом сезоне. Проснувшись лишь в концовке.

Особенно позорно она играла в первом тайме. С 0:12 по ударам по воротам. Лишь вратарь Фиорильо работал. Дважды бросался в ноги Нослину ценой травмы, отбивал крученый штрафной Суслова, удар Фолоруншо с рикошетом. Но и он был бессилен после "стенки" Суслова с Нослином (пас головой) и удара низом с 18-ти метров. А также после перехвата, паса Нослина, прострела Лазовича и удара Фолоруншо в упор.

Второй тайм начался так же. Нослин получил вразрез и не попал в ворота. Фиорильо отбил другой его удар. Фолоруншо издали попал в стойку. Затем, правда, "Верона" успокоилась, отошла в оборону. Второй тайм она проиграла и по ударам по воротам (5:9), и по владению мячом (38:62). В итоге и пропустила. Пьероцци замкнул угловой в стойку, а Маджоре добил. Занервничала. Но в итоге все обошлось.

Итак, "Верона" обеспечивает место в Серии А. На два матча ранее, чем год назад, когда пришлось играть плей-офф против вылета. Значительное достижение, учитывая финансовые проблемы, суды против владельца и продажу большинства игроков стартового состава зимой. Те, кто остался и те, кто пришел зимой, поработали как следует. А "Салернитана" - одна из худших команд в истории лиги.