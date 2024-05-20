Капитан Лацио высказался о своем будущем в клубе

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле рассказал о своем будущем в клубе.

"Я уже вам говорил, у меня осталось два года контракта с "Лацио", и я счастлив здесь.

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Моей семье хорошо здесь, и я не вижу причин уезжать. Очевидно, что после такого сезона есть много знаков вопроса и критики".