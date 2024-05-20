  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Капитан Лацио высказался о своем будущем в клубе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Лацио высказался о своем будущем в клубе

Италия

Чиро Иммобиле ответил на вопросы журналистов

Капитан Лацио высказался о своем будущем в клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле рассказал о своем будущем в клубе.

"Я уже вам говорил, у меня осталось два года контракта с "Лацио", и я счастлив здесь.

Читайте такжеБывший тренер Лацио подтвердил, что получил четыре предложения от иностранных клубов о работе

Моей семье хорошо здесь, и я не вижу причин уезжать. Очевидно, что после такого сезона есть много знаков вопроса и критики".

Чиро за команду в нынешнем сезоне провел 42 матча, в которых забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Марсель хочет сотрудничать с наставником Монцы
yellow-arrow
Серия А. Верона побеждает и остается в лиге
yellow-arrow
Торино уже определился с преемником своего главного тренера - СМИ
Чиро Иммобиле Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости