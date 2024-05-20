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Капитан Лацио высказался о своем будущем в клубе
Чиро Иммобиле ответил на вопросы журналистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле рассказал о своем будущем в клубе.
"Я уже вам говорил, у меня осталось два года контракта с "Лацио", и я счастлив здесь.Читайте такжеБывший тренер Лацио подтвердил, что получил четыре предложения от иностранных клубов о работе
Моей семье хорошо здесь, и я не вижу причин уезжать. Очевидно, что после такого сезона есть много знаков вопроса и критики".
Чиро за команду в нынешнем сезоне провел 42 матча, в которых забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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