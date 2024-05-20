  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ультрас Ювентуса верны Аллегри: болельщики поддержали специалиста в матче против Болоньи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ультрас Ювентуса верны Аллегри: болельщики поддержали специалиста в матче против Болоньи

Италия

Фанаты сделали баннер

Ультрас Ювентуса верны Аллегри: болельщики поддержали специалиста в матче против Болоньи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фанаты "Ювентуса" продолжают демонстрировать свою поддержку Массимилиано Аллегри несмотря на его увольнение.

На выездном матче против "Болоньи" группа ультрас "Ювентуса" под названием "Викинги" сделали баннер для поддержки Массимилиано.

"Нет никого похожего на тебя, Аллегри, для нас ты номер 1", - говорилось на баннере с изображениями тренера и элементов его одежды.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Верона побеждает и остается в лиге, Ювентус возвращается с 0:3 в Болонье
yellow-arrow
Тренер Руслана Малиновского продолжил сотрудничество с Дженоа
yellow-arrow
Капитан Лацио высказался о своем будущем в клубе
Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости