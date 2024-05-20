Ультрас Ювентуса верны Аллегри: болельщики поддержали специалиста в матче против Болоньи

Фанаты "Ювентуса" продолжают демонстрировать свою поддержку Массимилиано Аллегри несмотря на его увольнение.

На выездном матче против "Болоньи" группа ультрас "Ювентуса" под названием "Викинги" сделали баннер для поддержки Массимилиано.