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Ультрас Ювентуса верны Аллегри: болельщики поддержали специалиста в матче против Болоньи
Фанаты сделали баннер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фанаты "Ювентуса" продолжают демонстрировать свою поддержку Массимилиано Аллегри несмотря на его увольнение.
На выездном матче против "Болоньи" группа ультрас "Ювентуса" под названием "Викинги" сделали баннер для поддержки Массимилиано.
"Нет никого похожего на тебя, Аллегри, для нас ты номер 1", - говорилось на баннере с изображениями тренера и элементов его одежды.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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