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Тренер Руслана Малиновского продолжил сотрудничество с Дженоа

Италия

Но детали контракта клуб не разглашает

Тренер Руслана Малиновского продолжил сотрудничество с Дженоа

Фото: Alberto Benaglia

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"Дженоа" Руслана Малмновького продлила сотрудничество с главным тренером команды Альберто Джилардино.

Клуб в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, посвященный специалисту, в котором он говорит:

"Мечта продолжается".

Детали сделки пока не разглашаются, но Тransfermarkt сообщает, что контракт подписан до июня 2026 года.

Подопечные Джилардино в нынешнем сезоне победили в 13 матчах, 13 сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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