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Тренер Руслана Малиновского продолжил сотрудничество с Дженоа
Но детали контракта клуб не разглашает
Фото: Alberto Benaglia
"Дженоа" Руслана Малмновького продлила сотрудничество с главным тренером команды Альберто Джилардино.
Клуб в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, посвященный специалисту, в котором он говорит:
"Мечта продолжается".
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Детали сделки пока не разглашаются, но Тransfermarkt сообщает, что контракт подписан до июня 2026 года.
Подопечные Джилардино в нынешнем сезоне победили в 13 матчах, 13 сыграли вничью и потерпели 14 поражений.
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