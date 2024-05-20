Тренер Руслана Малиновского продолжил сотрудничество с Дженоа

"Дженоа" Руслана Малмновького продлила сотрудничество с главным тренером команды Альберто Джилардино.

Клуб в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, посвященный специалисту, в котором он говорит:

"Мечта продолжается".

Детали сделки пока не разглашаются, но Тransfermarkt сообщает, что контракт подписан до июня 2026 года.

Подопечные Джилардино в нынешнем сезоне победили в 13 матчах, 13 сыграли вничью и потерпели 14 поражений.