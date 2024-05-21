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Очередное поражение для худшей команды Серии А. Салернитана - Верона 1:2. Обзор матча и видео голов
Верона все сделала еще в первом тайме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура Серии был сыгран поединок "Салернитана" - "Верона", матч закончился победой гостей со счетом 1:2. "Верона" еще в первом тайме смогла забить два гола, во втором тайме команда Стефано Колонтуоно смогла забить один мяч но не более.
Напомним, что "Салернитана" уже не имеет шансов для сохранения прописки в Серии А. Они занимают 20-ю строчку в чемпионате Италии, за 37 матчей они одержали две победы, десять ничьих и двадцать пять поражений.
Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Салернитана" - "Верона".
Салерно. "Стадио Ареки".
"Салернитана" - "Верона" 1:2
Голы: Суслов (22'), Фолоруншо (45+3), Маджоре (90')
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