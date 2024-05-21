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Очередное поражение для худшей команды Серии А. Салернитана - Верона 1:2. Обзор матча и видео голов

Италия
Обновлено

Верона все сделала еще в первом тайме

Очередное поражение для худшей команды Серии А. Салернитана - Верона 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 37-го тура Серии был сыгран поединок "Салернитана" - "Верона", матч закончился победой гостей со счетом 1:2. "Верона" еще в первом тайме смогла забить два гола, во втором тайме команда Стефано Колонтуоно смогла забить один мяч но не более.

Напомним, что "Салернитана" уже не имеет шансов для сохранения прописки в Серии А. Они занимают 20-ю строчку в чемпионате Италии, за 37 матчей они одержали две победы, десять ничьих и двадцать пять поражений.

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Салернитана" - "Верона".
Салерно. "Стадио Ареки".
"Салернитана" - "Верона" 1:2
Голы: Суслов (22'), Фолоруншо (45+3), Маджоре (90')

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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