Очередное поражение для худшей команды Серии А. Салернитана - Верона 1:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 37-го тура Серии был сыгран поединок "Салернитана" - "Верона", матч закончился победой гостей со счетом 1:2. "Верона" еще в первом тайме смогла забить два гола, во втором тайме команда Стефано Колонтуоно смогла забить один мяч но не более.

Напомним, что "Салернитана" уже не имеет шансов для сохранения прописки в Серии А. Они занимают 20-ю строчку в чемпионате Италии, за 37 матчей они одержали две победы, десять ничьих и двадцать пять поражений.

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Салернитана" - "Верона".

Салерно. "Стадио Ареки".

"Салернитана" - "Верона" 1:2

Голы: Суслов (22'), Фолоруншо (45+3), Маджоре (90')

