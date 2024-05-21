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Безумный камбэк от Ювентуса. Болонья - Ювентус 3:3. Обзор матча и видео голов
Перестрелка в матче за третье место Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура Серии А был сыгран поединок "Болонья" - "Ювентус", матч закончился со счет 3:3. В первом тайме команда Тьяго Мотты забила два гола и во втором такйме еще третий. Они выигрывали до 76-й минуты, а затем туринцы начали отыгрываться и за 10 минут сравняли счет в матче
Напомним, что "Ювентус" и "Болонья" сейчас делят между собой третье и четвертое место в турнирной таблице Серии А. В последнем туре команда Аллегри сыграет против "Монцы", а Мотты против "Дженоа" после последнего тура решится кто заберет бронзовые медали.
Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Болонья" - "Ювентус".
Болонья. "Стадио Ренато Далл'Ара".
"Болонья" - "Ювентус" 3:3
Голы: Калафиори (2' 53'), Кастро (11'), Кьеза (76'), Милик (83'), Йилдиз (84')
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