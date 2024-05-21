Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мотта:Мы вместе провели великолепный сезон
Комментарий главного тренера Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine
После безумного матча "Болонья" - "Ювентус" главный тренер "Болоньи", Тьяго Мотта дал комментарий относительно игры своей команды в сезоне:
"Мы вместе провели великолепный сезон, создав великолепную группу, в которой каждый внес свой вклад, чтобы эта команда играла таким образом и достигала таких результатов". Мы будем говорить о будущем внутри страны с Президентом и мы вместе будем сообщать, что мы решим. А теперь давайте наслаждаться этой вечеринкой и продолжать с этой позитивной энергией, которая прекрасна".
Напомним, что на данный момент "Болонья" занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А.
Популярное сейчас
- Сербия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- "Вот почему наш спорт продолжает стрелять себе в ногу". Беллью высказался о лишении Усика титула IBF
- Александр Усик может лишиться звания абсолютного чемпиона мира. Известна причина
- Серия А. Сассуоло вылетел, Кальяри остался, Эмполи без Коваленко упускает победу на 104-ой минуте
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО