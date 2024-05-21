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Мотта:Мы вместе провели великолепный сезон

Италия

Комментарий главного тренера Болоньи

Мотта:Мы вместе провели великолепный сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

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После безумного матча "Болонья" - "Ювентус" главный тренер "Болоньи", Тьяго Мотта дал комментарий относительно игры своей команды в сезоне:

"Мы вместе провели великолепный сезон, создав великолепную группу, в которой каждый внес свой вклад, чтобы эта команда играла таким образом и достигала таких результатов". Мы будем говорить о будущем внутри страны с Президентом и мы вместе будем сообщать, что мы решим. А теперь давайте наслаждаться этой вечеринкой и продолжать с этой позитивной энергией, которая прекрасна".

Напомним, что на данный момент "Болонья" занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А.

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Источник:
Сайт Болонь
Опубликовал: Андрей Мартыник
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