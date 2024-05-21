  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Компани может возглавить Баварию
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Компани может возглавить Баварию

Италия

С бельгийским специалистом контактируют боссы мюнхенцев

Компани может возглавить Баварию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano, Венсан Компани может возглавить Мюнхенскую "Баварию". Переговоры продолжаются на ранней стадии, но звонок к бельгийцу был.

Сам Венсан не против возглавить немцев. Сейчас он в списке кандидатов на должность главного тренера команды

Напомним, что Компани сейчас возглавляет английский "Бернли", с которым вылетел после первого сезона в АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Мотта:Мы вместе провели великолепный сезон
yellow-arrow
Безумный камбэк от Ювентуса. Болонья - Ювентус 3:3. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Очередное поражение для худшей команды Серии А. Салернитана - Верона 1:2. Обзор матча и видео голов
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Бернли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости