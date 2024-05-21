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Компани может возглавить Баварию
С бельгийским специалистом контактируют боссы мюнхенцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Как сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano, Венсан Компани может возглавить Мюнхенскую "Баварию". Переговоры продолжаются на ранней стадии, но звонок к бельгийцу был.
Сам Венсан не против возглавить немцев. Сейчас он в списке кандидатов на должность главного тренера команды
???????? More on Vincent Kompany and FC Bayern story revealed earlier today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2024
Understand Kompany has already received direct call from Bayern board to be informed on his situation.
Kompany was open to discuss, still early stages but interest is confirmed — he’s in the list. pic.twitter.com/wtysusOFcl
Напомним, что Компани сейчас возглавляет английский "Бернли", с которым вылетел после первого сезона в АПЛ.
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