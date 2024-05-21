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Локателли: Мы не случайно в концовке сыграли вничью
Комментарий опорного полузащитника Ювентуса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После матча 37-го тура Чемпионата Италии, "Болонья" - "Ювентус", который закончился боевой ничьей 3:3, Мануэль Локателли раскритиковал игру своей команды.
"У нас был неприемлемый первый тайм, мы не можем так играть. Однако мы не случайно в концовке сыграли вничью, мы верили в это, была реакция, и это было важно. Это был тяжелый сезон для всего клуба, но в конце концов мы достигли нашей цели - попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок Италии".
Напомним, что Локателли в нынешнем сезоне Серии провел 36 игр, в которых отметился одним голом и отдал 4 ассиста...................................................................................................................................................................................................................ф
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