Локателли: Мы не случайно в концовке сыграли вничью

После матча 37-го тура Чемпионата Италии, "Болонья" - "Ювентус", который закончился боевой ничьей 3:3, Мануэль Локателли раскритиковал игру своей команды.



"У нас был неприемлемый первый тайм, мы не можем так играть. Однако мы не случайно в концовке сыграли вничью, мы верили в это, была реакция, и это было важно. Это был тяжелый сезон для всего клуба, но в конце концов мы достигли нашей цели - попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок Италии".