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Локателли: Мы не случайно в концовке сыграли вничью

Италия
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Комментарий опорного полузащитника Ювентуса

Локателли: Мы не случайно в концовке сыграли вничью

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После матча 37-го тура Чемпионата Италии, "Болонья" - "Ювентус", который закончился боевой ничьей 3:3, Мануэль Локателли раскритиковал игру своей команды.


"У нас был неприемлемый первый тайм, мы не можем так играть. Однако мы не случайно в концовке сыграли вничью, мы верили в это, была реакция, и это было важно. Это был тяжелый сезон для всего клуба, но в конце концов мы достигли нашей цели - попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок Италии".

Напомним, что Локателли в нынешнем сезоне Серии провел 36 игр, в которых отметился одним голом и отдал 4 ассиста...................................................................................................................................................................................................................ф

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Ювентус (Турин) Мануэль Локателли
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Источник:
Сайт Ювентуса
Опубликовал: Андрей Мартыник
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