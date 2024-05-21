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Йылдыз: Этот гол для команды, мы не сдались, и важно было не проиграть сегодня

Италия
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Комментарий молодого форварда Ювентуса

Йылдыз: Этот гол для команды, мы не сдались, и важно было не проиграть сегодня

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После матча 37-го тура Чемпионата Италии, "Болонья" - "Ювентус", который закончился боевой ничьей 3:3, автор одного из голов Кенан Йылдыз после матча дал комментарий:

"Этот гол для команды, мы не сдались, и важно было не проиграть сегодня. Сезон был долгим, он был для меня первым, я забил два гола, выложился на все и я счастлив. Ювентус - это очень много для меня, они дали мне так много, и я всегда буду благодарить их. Я всегда буду отдаваться за эту футболку, я никогда не отдам ничего меньше, чем я могу".

Напомним, что Йылдыз - это молодой турецкий форвард, которому 18 лет и это его первый сезон на взрослом уровне.

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Источник:
Официальный сайт "Ювентуса"
Опубликовал: Андрей Мартыник
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