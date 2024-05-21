Йылдыз: Этот гол для команды, мы не сдались, и важно было не проиграть сегодня

После матча 37-го тура Чемпионата Италии, "Болонья" - "Ювентус", который закончился боевой ничьей 3:3, автор одного из голов Кенан Йылдыз после матча дал комментарий:

"Этот гол для команды, мы не сдались, и важно было не проиграть сегодня. Сезон был долгим, он был для меня первым, я забил два гола, выложился на все и я счастлив. Ювентус - это очень много для меня, они дали мне так много, и я всегда буду благодарить их. Я всегда буду отдаваться за эту футболку, я никогда не отдам ничего меньше, чем я могу".