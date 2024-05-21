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Монтеро: Я нашел команду с хорошим духом, и зеркалом этого стали последние 30 минут игры
Комментарий нового главного тренера Юветуса
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После безумного матча "Болонья" - "Ювентус" 3:3, новый главный тренер туринцев, Паоло Монтеро, дал комментарий о командном духе:
"Это была важная и тяжелая игра, мы плохо начали, но потом вся гордость ребят вышла наружу, и они показали, как они любят эту футболку. Я нашел команду с хорошим духом, и зеркалом этого стали последние 30 минут игры. Для меня это особенная ситуация, они подарили мне огромную радость. Я здесь уже два дня, и они относятся ко мне очень хорошо, даже несмотря на то, что не знают меня".
Напомним, что Ювентус уже гарантировал выход в Лигу Чемпионов. Также "бьянконери" продолжают бороться за бронзовые медали.
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