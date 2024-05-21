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Их осталось только трое. На трех фронтах. Итоги 37-го тура Серии А

Италия

Все больше и больше окончательных исходов

Их осталось только трое. На трех фронтах. Итоги 37-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Их осталось только трое. На трех фронтах. Итоги 37-го тура Серии А - изображение 1

Долго казалось, что борьба за все важные места в Серии А, кроме первого, будет продолжаться до 38-го тура. Однако в 36-ом и 37-ом в итоге многое определилось. Конкретно в 37-ом "Аталанта" обеспечила себе место в Лиге Чемпионов, "Рома" - место, которое может вывести в Лигу Чемпионов, "Лацио" - место в Лиге Европы, "Кальяри" и "Верона" - места в Серии А. А "Сассуоло" обеспечил вылет.

Вообще же выходит интересно. В борьбе за третье место остались три команды, в борьбе за последнее место/места в Еврокубках - также три, и в борьбе против вылета - три.

"Интер" - "Лацио"

Мы могли увидеть заочное Римское дерби в последнем туре в борьбе за шестое место, которое может стать лигочемпионским. Но "Лацио" немного не выдержал. Потерял победу над "Интером" на 87-ой минуте. При том, что играл прилично, на высоком уровне, а ближе к концовке усыпил игру. Но в итоге усыпил сам себя. Да и в целом в матче уж слишком много пришлось работать его вратарю Проведелю.

Игор Тудор даже не считает, что его команда потеряла очки, а наоборот - что набрала очко. Он очень доволен организованностью, солидностью подопечных в гостях у чемпиона, заявил, что гордится ими. А давление "Интера" в концовке и потери мяча его командой назвал натуральным процессом против такого сильного соперника.

"Интер" старался. Выиграл по ударам по воротам со счетом 19:8, по владению мячом - 58:42. Не хотел проигрывать последний домашний матч сезона, в котором ему вручали трофей. Не хотел думать о переходе клуба к новым владельцам, который может произойти уже во вторник. Потому после двух туров ротации выставил сильнейший состав. Хотя ничью принесли как раз запасные. И ассист, и гол.

Чемпион потерял шансы установить клубный рекорд по очкам в лиге за сезон. Зато продлил серию домашних матчей лиги без поражений до 15-ти. А "Лацио" впервые в сезоне не проиграл в гостях другой команде Топ-7 лиги, но в турнирном плане эта ничья как поражение. "Рому" уже не догнать.

Их осталось только трое. На трех фронтах. Итоги 37-го тура Серии А - изображение 2

"Рома"

Не догнать, поскольку свое дело "джаллоросси" сделали. Хотя победа вышла тяжелой. Они вообще сейчас едут тяжело, на последних парах горючего. В предыдущих восьми турах лиги набрали даже меньше очков, чем середняк "Дженоа" (12:13), в предыдущих пяти победили лишь однажды. И на этот раз играли посредственно. В высоком темпе, но очень неточно. Без ударов в створ ворот в первом тайме.

Что выиграло им матч? Злость, характер. Даниэле Де Росси перед его началом заявил, что будет пристально следить за игроками сквозь призму следующего сезона, что ему нужны голод, профессионализм и честь, что место в "Роме" нужно доказывать в каждом матче. "Будущее начинается в этом матче". И игроки забили в численном меньшинстве и не пропустили.

Де Росси говорил после матча, что из-за множества пропущенных контратак и мячей в последних матчах желал сыграть прежде всего компактно, собранно в центре поля, и это удалось. Похвалил "Дженоа" за усилия, признал напряжённую игру. И заявил, что у его подопечных "гигантское сердце".

Руслан Малиновский вышел на поле за "Дженоа" впервые с 30-го марта. На 81-ой минуте. Мог сравнять счёт, но его фирменный удар - с фланга, в дальний угол, по уходящей траектории - вытащил вратарь. Также отдал пас вразрез в штрафную, но Витинья уже падал, еле задел мяч, и тот прикатился к Свилару. Его навес с фланга выбили. Коснулся мяча 17 раз, отдал 11 передач - все точные.

Разумеется, судить по 12-13 минутам на поле опасно, но Руслан точно выглядел свежим, мобильным и мотивированным. Возможно, для сборной Украины он вернулся после травмы идеально вовремя.

"Аталанта"

Потеря очков "Аталанты" могла закрутить борьбу и за само лигочемпионское место до точки кипения. Но бергамцы с заданием справились. Понимая, что в плотном календаре между двумя финалами и лигой нужно пользоваться любой возможностью для успеха и отдыха. Они не позволили разочарованию и усталости после проигранного финала Кубка захватить себя и обеспечили место в Лиге Чемпионов.

Джан Пьеро Гасперини говорил, что выход в Лигу Чемпионов - максимум для "Аталанты" и хочет обеспечить его как можно быстрее. Хотя и признавал, что все мысли сейчас о финале Лиги Европы в среду. По крайней мере, в лиге задание его команда выполнила с первой попытки. Не играя впечатляюще. Благодаря перекладину своих ворот. Но забив дважды в начале второго тайма и не пропустив.

Их осталось только трое. На трех фронтах. Итоги 37-го тура Серии А - изображение 3

"Лечче" праздновал обеспечивание места в Серии А даже проездом по городу в открытом автобусе. Так что не был настроен на матч как следует. Тем не менее, выиграл два из трех предыдущих очных матчей и потому был серьезным соперником. Но "Аталанта" справилась. Еще и без Коопмейнерса, Колашинаца, Холма, Де Роона из-за травм и дисквалификаций, без Руджери и Эдерсона из-за отдыха.

Гасперини признал после матча, что в финале Кубка впервые чувствовал усталость и недостаточную скорость игроков и в Лечче вынужден был ротировать состав. Потому очень доволен исходом матча. Исходом последних пяти матчей лиги, в которых его команда побеждала.

"Болонья" - "Ювентус"

В Болонье вчера праздновали уже обеспеченный выход в Лигу Чемпионов. На стадионе играл знаменитый гимн турнира, запускали воздушные шары с его эмблемой, после матча против "Ювентуса" игроки совершали круги почета по стадиону с репликой "ушастого" Кубка Чемпионов. Праздник. Так чувствовалось и в игре в первые 53 минуты, когда счёт стал 3:0. Правда, затем соперник вернулся.

"Ювентус" также обеспечил себе выход в ЛЧ, ещё и выиграл Кубок Италии в среду. Но праздновать ему не хотелось из-за потрясений вокруг Массимилиано Аллегри. Настолько, что первые 17 минут матча проиграл по ударам по воротам со счетом 0:7, пропустив дважды. Пропустил и в начале второго тайма. Но в каждом из таймов постепенно приходил в себя, карабкался наверх.

В итоге он вернулся с 0:3 на 3:3 и не проиграл в лиге впервые в своей истории. Голами с 76-ой по 84-ую минуты. Сработал характер временного главного тренера Паоло Монтеро. И его замена центрального защитника Гатти на форварда Йилдиза. В итоге мы получили праздник футбола. Которого, учитывая отличные защитные порядки и не лучшие атаки команд, и не ожидали.

Впрочем, сам результат для команд не очень хорош. Первая победа "Болоньи" над "Ювентусом" с 2011-го года и первая домашняя над ним с 1998-го не состоялись. Четвертая ничья в пяти последних очных матчах. Шестая ничья "Юве" в лиге против всех подряд, пятая "Болоньи" в семи последних турах. И "Аталанта" еще может обойти их и выйти на третье место. По потерянным очкам она уже третья.

Их осталось только трое. На трех фронтах. Итоги 37-го тура Серии А - изображение 4

Борьба за место в Лиге Конференций

Острой осталась борьба за восьмое место, которое ведет в Лигу Конференций. А в итоге может даже оказаться, что туда выведет и девятое. Если "Фиорентина" займет восьмое и выиграет финал нынешней Лиги Конференций 29-го мая. Ее еще и ожидает перенесенный матч лиги второго июня. Так что в последнем туре здесь полная ясность не наступит.

"Фиорентина" могла обеспечить ясность в плане самого восьмого места в случае победы над "Наполи". Но не победила в ярком энергичном равном матче. Кстати, третья 2:2 "Наполи" в последних шести турах. В большинстве матчей он борется. Но слишком разбалансирован, слишком много перепадов, слишком слаб в обороне. На этот раз еще и не хватало Виктора Осимхена и Джованни Ди Лоренцо.

Следует отметить 63 процента владения мячом "Фиорентиной" против первой команды лиги в этом. И два гола прямыми штрафными ударами. Бираги и Кварацхелии, в принципе, тех, от кого и ожидаешь такие.

Винченцо Итальяно заявил, что его команда не была компактной и не действовала правильно, поведя в счете. Но берет это очко и указывает на достаточно шансов превратить сезон в успешный. А Франческо Кальцона доволен хорошей игрой своей команды. Хотя признает проблемы в обороне и неудачный результат - девятый матч лиги из десяти последних без побед и 16-ый подряд с пропущенными.

"Торино" вклинился между ними благодаря победе над "Миланом". "Россонери" уже вторые, и им ничего не нужно. При этом в плохом настроении, не могут найти тренера на следующий сезон, думают о летних трансферах. Они уже не в этом сезоне. Так что победа "гранатовых" не была сложной. Два удара головой и удар издали принесли 3:0 уже на 46-ой минуте.

Вторая победа "Торо" подряд после пяти матчей подряд без побед, четырех матчей подряд без забитых. Три гола дома, где забил лишь один в предыдущих шести турах, где играл 0:0 в предыдущих трех и в четырех из предыдущих пяти. Впервые с 1959-го года три гола в одном матче лиги в ворота "Милана".

Иван Юрич не говорил много о матче, поскольку был доволен всем. Но и его спрашивали больше о том, не собирается ли изменить решение уйти из "Торино", если команда выйдет в Еврокубки. Он ответил, что нет, что в клубе слишком напряжённая атмосфера, нет радости. Возможно, почувствует радость как следует, если все же состоится выход в Еврокубки.

Их осталось только трое. На трех фронтах. Итоги 37-го тура Серии А - изображение 5

Борьба против вылета

Из борьбы против вылета по итогам 37-го тура вылетели три команды. По противоположным причинам. "Кальяри" победил в гостях "Сассуоло", обеспечил себе место в Серии А на следующий сезон, а сопернику - первый вылет из нее за 11 лет. "Верона" также осталась в Серии А. А "Фрозиноне", "Эмполи" и "Удинезе" будут бороться против 18-го места в последнем туре.

"Сассуоло" остается единственной командой, переигравшей чемпиона, "Интер". Причем сделал это дважды. Вторую победу добыв две недели тому, в предыдущем домашнем матче. В еще одном недавнем он сыграл вничью с "Миланом", причем гранд еле спасся на 86-ой минуте. Но командам своего калибра он проиграл и дома, и в гостях. Упускал результат на 91-ой минуте, позволял камбек с автоголом.

На этот раз они даже ни разу не попали в створ ворот "Кальяри", по ударам в целом проиграли ему со счетом 7:13. Они заслужили проиграть. А сарды заслужили выиграть. Причем уже в 14-ый раз в сезоне за них забил игрок, вышедший на замену. Прати вышел на поле на 67-ой минуте, а на 71-ой уже добил во время подачи штрафного и после удара Лападулы. Лападула еще и реализовал пенальти.

Клаудио Раньери в феврале уже подал в отставку, но ее не приняли, и после этого команда начала играть на весьма приличном уровне, добывать очки. А "Сассуоло" сменил тренера дважды, но и Давиде Баллардини не научил его бороться. Сам тренер признавал проблему именно в том, что игроки вечного середняка не привыкли бороться против вылета. Потому и вылетели.

"Удинезе" - также вечный середняк и не привык бороться против вылета. Даже Фабио Каннаваро вначале не научил его, продолжив серию лузерских потерь очков с двух до четырех матчей. Но в последних трех матчах фриуланцы уже забивали в концовке и набирали очки на характере. На этот раз они пропустили в Эмполи на 90-ой минуте, но забили самый поздний гол в истории лиги на 104-ой.

"Эмполи" же пропустил в концовке во втором матче подряд. Пропускал в такое время и в апреле, и в марте. Все это ему может дорого стоит. Ведь в борьбе против вылета решает характер. Хотя, возможно, "Фрозиноне" с таким не согласится. Он победил в Монце благодаря хорошей, качественной, атакующей игре. Но ведь сопернику не было нужно ничего, так что и здесь характер вмешался.

Виктор Коваленко остался в запасе в шестом матче "Эмполи" из восьми последних.

"Салернитане" также не нужно было ничего. Хотя в предыдущем туре она потеряла победу над "Ювентусом" в гостях лишь на 91-ой минуте и сыграла вничью. Но ясно, что "Верона" была более мотивированной. Она не хотела откладывать задание на последний тур, на матч против "Интера". И справилась.

В первые 59 минут "Верона" разносила соперника. По ударам вела со счетом 16:1. Правда, вратарь Фиорильо спас того от разгрома, а после 59-ой минуты "Салернитана" победила по ударам по воротам со счетом 8:1 и на 90-ой отыграла один мяч. Но в итоге обошлось.

"Мастифы" обеспечили место в Серии А на два матча ранее, чем год назад, когда играли плей-офф против вылета. Впечатляющее достижение, учитывая финансовые проблемы, суды владельца клуба и продажу большинства игроков стартового состава зимой.

Лучший игрок тура - Риккардо Калафиори ("Болонья"). Дубль центрального защитника, еще и один из голов с игры

Прорыв тура - "Удинезе". Гол на 104-ой минуте вывел из зоны вылета

Разочарование тура - "Сассуоло". Вылет после 11-ти лет подряд в Серии А

Лучший вратарь тура - Иван Проведель ("Лацио"). Вернулся после травмы и спасал

Лучший тренер тура - Клаудио Раньери ("Кальяри"). Вновь замена сыграла

Их осталось только трое. На трех фронтах. Итоги 37-го тура Серии А - изображение 6

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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