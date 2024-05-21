Их осталось только трое. На трех фронтах. Итоги 37-го тура Серии А

Долго казалось, что борьба за все важные места в Серии А, кроме первого, будет продолжаться до 38-го тура. Однако в 36-ом и 37-ом в итоге многое определилось. Конкретно в 37-ом "Аталанта" обеспечила себе место в Лиге Чемпионов, "Рома" - место, которое может вывести в Лигу Чемпионов, "Лацио" - место в Лиге Европы, "Кальяри" и "Верона" - места в Серии А. А "Сассуоло" обеспечил вылет.

Вообще же выходит интересно. В борьбе за третье место остались три команды, в борьбе за последнее место/места в Еврокубках - также три, и в борьбе против вылета - три.

"Интер" - "Лацио"

Мы могли увидеть заочное Римское дерби в последнем туре в борьбе за шестое место, которое может стать лигочемпионским. Но "Лацио" немного не выдержал. Потерял победу над "Интером" на 87-ой минуте. При том, что играл прилично, на высоком уровне, а ближе к концовке усыпил игру. Но в итоге усыпил сам себя. Да и в целом в матче уж слишком много пришлось работать его вратарю Проведелю.

Игор Тудор даже не считает, что его команда потеряла очки, а наоборот - что набрала очко. Он очень доволен организованностью, солидностью подопечных в гостях у чемпиона, заявил, что гордится ими. А давление "Интера" в концовке и потери мяча его командой назвал натуральным процессом против такого сильного соперника.

"Интер" старался. Выиграл по ударам по воротам со счетом 19:8, по владению мячом - 58:42. Не хотел проигрывать последний домашний матч сезона, в котором ему вручали трофей. Не хотел думать о переходе клуба к новым владельцам, который может произойти уже во вторник. Потому после двух туров ротации выставил сильнейший состав. Хотя ничью принесли как раз запасные. И ассист, и гол.

Чемпион потерял шансы установить клубный рекорд по очкам в лиге за сезон. Зато продлил серию домашних матчей лиги без поражений до 15-ти. А "Лацио" впервые в сезоне не проиграл в гостях другой команде Топ-7 лиги, но в турнирном плане эта ничья как поражение. "Рому" уже не догнать.

"Рома"

Не догнать, поскольку свое дело "джаллоросси" сделали. Хотя победа вышла тяжелой. Они вообще сейчас едут тяжело, на последних парах горючего. В предыдущих восьми турах лиги набрали даже меньше очков, чем середняк "Дженоа" (12:13), в предыдущих пяти победили лишь однажды. И на этот раз играли посредственно. В высоком темпе, но очень неточно. Без ударов в створ ворот в первом тайме.

Что выиграло им матч? Злость, характер. Даниэле Де Росси перед его началом заявил, что будет пристально следить за игроками сквозь призму следующего сезона, что ему нужны голод, профессионализм и честь, что место в "Роме" нужно доказывать в каждом матче. "Будущее начинается в этом матче". И игроки забили в численном меньшинстве и не пропустили.

Де Росси говорил после матча, что из-за множества пропущенных контратак и мячей в последних матчах желал сыграть прежде всего компактно, собранно в центре поля, и это удалось. Похвалил "Дженоа" за усилия, признал напряжённую игру. И заявил, что у его подопечных "гигантское сердце".

Руслан Малиновский вышел на поле за "Дженоа" впервые с 30-го марта. На 81-ой минуте. Мог сравнять счёт, но его фирменный удар - с фланга, в дальний угол, по уходящей траектории - вытащил вратарь. Также отдал пас вразрез в штрафную, но Витинья уже падал, еле задел мяч, и тот прикатился к Свилару. Его навес с фланга выбили. Коснулся мяча 17 раз, отдал 11 передач - все точные.

Разумеется, судить по 12-13 минутам на поле опасно, но Руслан точно выглядел свежим, мобильным и мотивированным. Возможно, для сборной Украины он вернулся после травмы идеально вовремя.

"Аталанта"

Потеря очков "Аталанты" могла закрутить борьбу и за само лигочемпионское место до точки кипения. Но бергамцы с заданием справились. Понимая, что в плотном календаре между двумя финалами и лигой нужно пользоваться любой возможностью для успеха и отдыха. Они не позволили разочарованию и усталости после проигранного финала Кубка захватить себя и обеспечили место в Лиге Чемпионов.

Джан Пьеро Гасперини говорил, что выход в Лигу Чемпионов - максимум для "Аталанты" и хочет обеспечить его как можно быстрее. Хотя и признавал, что все мысли сейчас о финале Лиги Европы в среду. По крайней мере, в лиге задание его команда выполнила с первой попытки. Не играя впечатляюще. Благодаря перекладину своих ворот. Но забив дважды в начале второго тайма и не пропустив.

"Лечче" праздновал обеспечивание места в Серии А даже проездом по городу в открытом автобусе. Так что не был настроен на матч как следует. Тем не менее, выиграл два из трех предыдущих очных матчей и потому был серьезным соперником. Но "Аталанта" справилась. Еще и без Коопмейнерса, Колашинаца, Холма, Де Роона из-за травм и дисквалификаций, без Руджери и Эдерсона из-за отдыха.

Гасперини признал после матча, что в финале Кубка впервые чувствовал усталость и недостаточную скорость игроков и в Лечче вынужден был ротировать состав. Потому очень доволен исходом матча. Исходом последних пяти матчей лиги, в которых его команда побеждала.

"Болонья" - "Ювентус"

В Болонье вчера праздновали уже обеспеченный выход в Лигу Чемпионов. На стадионе играл знаменитый гимн турнира, запускали воздушные шары с его эмблемой, после матча против "Ювентуса" игроки совершали круги почета по стадиону с репликой "ушастого" Кубка Чемпионов. Праздник. Так чувствовалось и в игре в первые 53 минуты, когда счёт стал 3:0. Правда, затем соперник вернулся.

"Ювентус" также обеспечил себе выход в ЛЧ, ещё и выиграл Кубок Италии в среду. Но праздновать ему не хотелось из-за потрясений вокруг Массимилиано Аллегри. Настолько, что первые 17 минут матча проиграл по ударам по воротам со счетом 0:7, пропустив дважды. Пропустил и в начале второго тайма. Но в каждом из таймов постепенно приходил в себя, карабкался наверх.

В итоге он вернулся с 0:3 на 3:3 и не проиграл в лиге впервые в своей истории. Голами с 76-ой по 84-ую минуты. Сработал характер временного главного тренера Паоло Монтеро. И его замена центрального защитника Гатти на форварда Йилдиза. В итоге мы получили праздник футбола. Которого, учитывая отличные защитные порядки и не лучшие атаки команд, и не ожидали.

Впрочем, сам результат для команд не очень хорош. Первая победа "Болоньи" над "Ювентусом" с 2011-го года и первая домашняя над ним с 1998-го не состоялись. Четвертая ничья в пяти последних очных матчах. Шестая ничья "Юве" в лиге против всех подряд, пятая "Болоньи" в семи последних турах. И "Аталанта" еще может обойти их и выйти на третье место. По потерянным очкам она уже третья.

Борьба за место в Лиге Конференций

Острой осталась борьба за восьмое место, которое ведет в Лигу Конференций. А в итоге может даже оказаться, что туда выведет и девятое. Если "Фиорентина" займет восьмое и выиграет финал нынешней Лиги Конференций 29-го мая. Ее еще и ожидает перенесенный матч лиги второго июня. Так что в последнем туре здесь полная ясность не наступит.

"Фиорентина" могла обеспечить ясность в плане самого восьмого места в случае победы над "Наполи". Но не победила в ярком энергичном равном матче. Кстати, третья 2:2 "Наполи" в последних шести турах. В большинстве матчей он борется. Но слишком разбалансирован, слишком много перепадов, слишком слаб в обороне. На этот раз еще и не хватало Виктора Осимхена и Джованни Ди Лоренцо.

Следует отметить 63 процента владения мячом "Фиорентиной" против первой команды лиги в этом. И два гола прямыми штрафными ударами. Бираги и Кварацхелии, в принципе, тех, от кого и ожидаешь такие.

Винченцо Итальяно заявил, что его команда не была компактной и не действовала правильно, поведя в счете. Но берет это очко и указывает на достаточно шансов превратить сезон в успешный. А Франческо Кальцона доволен хорошей игрой своей команды. Хотя признает проблемы в обороне и неудачный результат - девятый матч лиги из десяти последних без побед и 16-ый подряд с пропущенными.

"Торино" вклинился между ними благодаря победе над "Миланом". "Россонери" уже вторые, и им ничего не нужно. При этом в плохом настроении, не могут найти тренера на следующий сезон, думают о летних трансферах. Они уже не в этом сезоне. Так что победа "гранатовых" не была сложной. Два удара головой и удар издали принесли 3:0 уже на 46-ой минуте.

Вторая победа "Торо" подряд после пяти матчей подряд без побед, четырех матчей подряд без забитых. Три гола дома, где забил лишь один в предыдущих шести турах, где играл 0:0 в предыдущих трех и в четырех из предыдущих пяти. Впервые с 1959-го года три гола в одном матче лиги в ворота "Милана".

Иван Юрич не говорил много о матче, поскольку был доволен всем. Но и его спрашивали больше о том, не собирается ли изменить решение уйти из "Торино", если команда выйдет в Еврокубки. Он ответил, что нет, что в клубе слишком напряжённая атмосфера, нет радости. Возможно, почувствует радость как следует, если все же состоится выход в Еврокубки.

Борьба против вылета

Из борьбы против вылета по итогам 37-го тура вылетели три команды. По противоположным причинам. "Кальяри" победил в гостях "Сассуоло", обеспечил себе место в Серии А на следующий сезон, а сопернику - первый вылет из нее за 11 лет. "Верона" также осталась в Серии А. А "Фрозиноне", "Эмполи" и "Удинезе" будут бороться против 18-го места в последнем туре.

"Сассуоло" остается единственной командой, переигравшей чемпиона, "Интер". Причем сделал это дважды. Вторую победу добыв две недели тому, в предыдущем домашнем матче. В еще одном недавнем он сыграл вничью с "Миланом", причем гранд еле спасся на 86-ой минуте. Но командам своего калибра он проиграл и дома, и в гостях. Упускал результат на 91-ой минуте, позволял камбек с автоголом.

На этот раз они даже ни разу не попали в створ ворот "Кальяри", по ударам в целом проиграли ему со счетом 7:13. Они заслужили проиграть. А сарды заслужили выиграть. Причем уже в 14-ый раз в сезоне за них забил игрок, вышедший на замену. Прати вышел на поле на 67-ой минуте, а на 71-ой уже добил во время подачи штрафного и после удара Лападулы. Лападула еще и реализовал пенальти.

Клаудио Раньери в феврале уже подал в отставку, но ее не приняли, и после этого команда начала играть на весьма приличном уровне, добывать очки. А "Сассуоло" сменил тренера дважды, но и Давиде Баллардини не научил его бороться. Сам тренер признавал проблему именно в том, что игроки вечного середняка не привыкли бороться против вылета. Потому и вылетели.

"Удинезе" - также вечный середняк и не привык бороться против вылета. Даже Фабио Каннаваро вначале не научил его, продолжив серию лузерских потерь очков с двух до четырех матчей. Но в последних трех матчах фриуланцы уже забивали в концовке и набирали очки на характере. На этот раз они пропустили в Эмполи на 90-ой минуте, но забили самый поздний гол в истории лиги на 104-ой.

"Эмполи" же пропустил в концовке во втором матче подряд. Пропускал в такое время и в апреле, и в марте. Все это ему может дорого стоит. Ведь в борьбе против вылета решает характер. Хотя, возможно, "Фрозиноне" с таким не согласится. Он победил в Монце благодаря хорошей, качественной, атакующей игре. Но ведь сопернику не было нужно ничего, так что и здесь характер вмешался.

Виктор Коваленко остался в запасе в шестом матче "Эмполи" из восьми последних.

"Салернитане" также не нужно было ничего. Хотя в предыдущем туре она потеряла победу над "Ювентусом" в гостях лишь на 91-ой минуте и сыграла вничью. Но ясно, что "Верона" была более мотивированной. Она не хотела откладывать задание на последний тур, на матч против "Интера". И справилась.

В первые 59 минут "Верона" разносила соперника. По ударам вела со счетом 16:1. Правда, вратарь Фиорильо спас того от разгрома, а после 59-ой минуты "Салернитана" победила по ударам по воротам со счетом 8:1 и на 90-ой отыграла один мяч. Но в итоге обошлось.

"Мастифы" обеспечили место в Серии А на два матча ранее, чем год назад, когда играли плей-офф против вылета. Впечатляющее достижение, учитывая финансовые проблемы, суды владельца клуба и продажу большинства игроков стартового состава зимой.

Лучший игрок тура - Риккардо Калафиори ("Болонья"). Дубль центрального защитника, еще и один из голов с игры

Прорыв тура - "Удинезе". Гол на 104-ой минуте вывел из зоны вылета

Разочарование тура - "Сассуоло". Вылет после 11-ти лет подряд в Серии А

Лучший вратарь тура - Иван Проведель ("Лацио"). Вернулся после травмы и спасал

Лучший тренер тура - Клаудио Раньери ("Кальяри"). Вновь замена сыграла

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