Венеция добыла гандикап над Палермо в полуфинале плей-офф за выход в Серию А

В понедельник, 20-го мая, состоялся очередной матч плей-офф за выход в итальянскую Серию А. "Венеция" победила в гостях "Палермо" со счетом 1:0 и обеспечила себе гандикап перед ответным матчем, который состоится у нее дома 24-го мая. Победный гол на счету Николаса Пьерини на 62-ой минуте. Ответный матч состоится 24-го мая.

Следует отметить, что "Венеция" заняла третье место в регулярном первенстве Серии Б и потому начинала плей-офф именно со стадии полуфинала. "Палермо" же был вынужден пройти еще одну, преодолев сопротивление "Сампдории" - 2:0 в противостоянии из одного матча, состоявшегося 17-го мая на Сицилии.

Во втором полуфинале 21-го и 25-го мая встретятся "Катандзаро" и "Кремонезе". Вначале - дома у первого. Победители этих полуфиналов встретятся в финале из двух матчей и определят обладателя третьей путевки в Серию А, который присоединится к "Парме" и "Комо".

Мы , что главный тренер "Венеции" Паоло Ваноли, скорее всего, возглавит "Торино" в следующем сезоне.