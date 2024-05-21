  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Венеция добыла гандикап над Палермо в полуфинале плей-офф за выход в Серию А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Венеция добыла гандикап над Палермо в полуфинале плей-офф за выход в Серию А

Италия

1:0 в гостях - неплохой задел

Венеция добыла гандикап над Палермо в полуфинале плей-офф за выход в Серию А

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 20-го мая, состоялся очередной матч плей-офф за выход в итальянскую Серию А. "Венеция" победила в гостях "Палермо" со счетом 1:0 и обеспечила себе гандикап перед ответным матчем, который состоится у нее дома 24-го мая. Победный гол на счету Николаса Пьерини на 62-ой минуте. Ответный матч состоится 24-го мая.

Следует отметить, что "Венеция" заняла третье место в регулярном первенстве Серии Б и потому начинала плей-офф именно со стадии полуфинала. "Палермо" же был вынужден пройти еще одну, преодолев сопротивление "Сампдории" - 2:0 в противостоянии из одного матча, состоявшегося 17-го мая на Сицилии.

Во втором полуфинале 21-го и 25-го мая встретятся "Катандзаро" и "Кремонезе". Вначале - дома у первого. Победители этих полуфиналов встретятся в финале из двух матчей и определят обладателя третьей путевки в Серию А, который присоединится к "Парме" и "Комо".

Мы уже сообщали, что главный тренер "Венеции" Паоло Ваноли, скорее всего, возглавит "Торино" в следующем сезоне.

По теме
yellow-arrow
Сарри: Грустно видеть ​​ситуацию, которая сложилась в Наполи
yellow-arrow
Известно расписание последнего тура Серии А. Руслан Малиновский завершит клубный сезон в пятницу
yellow-arrow
Их осталось только трое. На трех фронтах. Итоги 37-го тура Серии А
Серия А Палермо Венеция Серия B
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости