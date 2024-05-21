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Венеция добыла гандикап над Палермо в полуфинале плей-офф за выход в Серию А
1:0 в гостях - неплохой задел
Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 20-го мая, состоялся очередной матч плей-офф за выход в итальянскую Серию А. "Венеция" победила в гостях "Палермо" со счетом 1:0 и обеспечила себе гандикап перед ответным матчем, который состоится у нее дома 24-го мая. Победный гол на счету Николаса Пьерини на 62-ой минуте. Ответный матч состоится 24-го мая.
Следует отметить, что "Венеция" заняла третье место в регулярном первенстве Серии Б и потому начинала плей-офф именно со стадии полуфинала. "Палермо" же был вынужден пройти еще одну, преодолев сопротивление "Сампдории" - 2:0 в противостоянии из одного матча, состоявшегося 17-го мая на Сицилии.
Во втором полуфинале 21-го и 25-го мая встретятся "Катандзаро" и "Кремонезе". Вначале - дома у первого. Победители этих полуфиналов встретятся в финале из двух матчей и определят обладателя третьей путевки в Серию А, который присоединится к "Парме" и "Комо".
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