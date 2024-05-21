Известно расписание последнего тура Серии А. Руслан Малиновский завершит клубный сезон в пятницу

Серия А сообщила точные даты и время начала матчей последнего, 38-го, тура. По традиции, такая информация предоставляется лишь после окончания 37-го тура или близко к его окончанию, с целью одновременно распределить матчи на как можно больше дней и слотов и сохранить спортивный принцип, определив матчи между прямыми конкурентами на одно и то же время. Теперь она известна.

Тур начнется в четверг, 23-го мая. Тогда "Фиорентина", которую 29-го мая ожидает финал Лиги Конференций, сыграет в гостях с "Кальяри". Матч начнется в 21:45 по Киеву. 24-го мая, в пятницу, завершит клубный сезон Руслан Малиновский. Его "Дженоа" в 21:45 примет "Болонью". "Ювентус" примет "Монцу" в субботу, 25-го мая, в 19:00, а "Милан" - "Салернитану" в 21:45 в тот же день.

В воскресенье, 26-го мая, состоятся последние матчи тура. В 19:00 "Аталанта" примет "Торино", а "Наполи" - "Лечче". В 21:45 же состоятся четыре матча, в которых определится третья вылетевшая команда - "Эмполи" Виктора Коваленко против "Ромы", "Фрозиноне" против "Удинезе", "Верона" против "Интера" и "Лацио" против "Сассуоло".

Следует отметить, что на этом сезон в Серии А не завершится, поскольку второго июня состоится перенесенный матч "Аталанта" - "Фиорентина".

Также следует отметить, что, кроме борьбы против вылета между "Эмполи", "Фрозиноне" и "Удинезе" ("Салернитана" и "Сассуоло" уже вылетели), в лиге продолжается борьба за последнее место в Лиге Конференций между "Фиорентиной", "Торино" и "Наполи". А также - борьба за третье место между "Болоньей", "Ювентусом" и "Аталантой".