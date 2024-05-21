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Сарри: Грустно видеть ситуацию, которая сложилась в Наполи
Специалист пожалел "адзурри"
Итальянский тренер Маурицио Сарри оценил нынешнее положение в своём бывшем клубе.
"Наполи? Грустно видеть такую ситуацию, которая там сложилась. Я провёл три замечательных года в этом клубе. Возможно, неповторимых в карьере тренера. Я был счастлив в прошлом году за их завоевание Скудетто, но в то же время слегка злился из-за того, что это произошло не во время моего пребывания.
Но когда я вижу, что преуспевают команды, которым я симпатизирую - я счастлив", - цитирует Сарри Planeta Napoli.
Напомним, Сарри возглавлял "Наполи" в период с 2015 по 2018 годы.
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