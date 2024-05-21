  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Сарри: Грустно видеть ​​ситуацию, которая сложилась в Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сарри: Грустно видеть ​​ситуацию, которая сложилась в Наполи

Италия

Специалист пожалел "адзурри"

Сарри: Грустно видеть ​​ситуацию, которая сложилась в Наполи

Новина українською

Итальянский тренер Маурицио Сарри оценил нынешнее положение в своём бывшем клубе.

"Наполи? Грустно видеть такую ​​ситуацию, которая там сложилась. Я провёл три замечательных года в этом клубе. Возможно, неповторимых в карьере тренера. Я был счастлив в прошлом году за их завоевание Скудетто, но в то же время слегка злился из-за того, что это произошло не во время моего пребывания.

Но когда я вижу, что преуспевают команды, которым я симпатизирую - я счастлив", - цитирует Сарри Planeta Napoli.

Напомним, Сарри возглавлял "Наполи" в период с 2015 по 2018 годы.

По теме
yellow-arrow
Известно расписание последнего тура Серии А. Руслан Малиновский завершит клубный сезон в пятницу
yellow-arrow
Венеция добыла гандикап над Палермо в полуфинале плей-офф за выход в Серию А
yellow-arrow
Их осталось только трое. На трех фронтах. Итоги 37-го тура Серии А
Наполи Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Planeta Napoli
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости