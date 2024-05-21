Сарри: Грустно видеть ​​ситуацию, которая сложилась в Наполи

Итальянский тренер Маурицио Сарри оценил нынешнее положение в своём бывшем клубе.

"Наполи? Грустно видеть такую ​​ситуацию, которая там сложилась. Я провёл три замечательных года в этом клубе. Возможно, неповторимых в карьере тренера. Я был счастлив в прошлом году за их завоевание Скудетто, но в то же время слегка злился из-за того, что это произошло не во время моего пребывания.



Но когда я вижу, что преуспевают команды, которым я симпатизирую - я счастлив", - цитирует Сарри Planeta Napoli.