  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Опытный защитник Милана покинет свою команду летом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Опытный защитник Милана покинет свою команду летом

Италия

Подробности о дальнейших планах игрока не разглашаются

Опытный защитник Милана покинет свою команду летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Центральный защитник "Милана" Симон Кьер покинет свою команду этим летом. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Контракт 35-летнего футболиста с "Миланом" истекает в июне и не будет продлен. Подробности о дальнейших планах игрока не разглашаются.

Кьер выступает за "Милан" с 2020 года. В 2022 году он выиграл с командой чемпионат Италии. А в сезоне 2023-24 опытный футболист провел 24 матча за "россонери" во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.

По теме
yellow-arrow
Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
yellow-arrow
Астон Вилла собирается приобрести защитника из Серии А
yellow-arrow
Сарри: Грустно видеть ​​ситуацию, которая сложилась в Наполи
Милан Симон Кьер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ac milan
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости