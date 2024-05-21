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Опытный защитник Милана покинет свою команду летом
Подробности о дальнейших планах игрока не разглашаются
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Центральный защитник "Милана" Симон Кьер покинет свою команду этим летом. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Контракт 35-летнего футболиста с "Миланом" истекает в июне и не будет продлен. Подробности о дальнейших планах игрока не разглашаются.
Кьер выступает за "Милан" с 2020 года. В 2022 году он выиграл с командой чемпионат Италии. А в сезоне 2023-24 опытный футболист провел 24 матча за "россонери" во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.
Forever our Viking ????#TakSimon #SempreMilan pic.twitter.com/NL5e3RaJUL— AC Milan (@acmilan) May 21, 2024
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