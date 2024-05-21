Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легендарный Раньери решил завершить свою тренерскую карьеру
Расторжение контракта специалиста с Кальяри было по взаимному согласию
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный Клаудио Раньери решил завершить свою карьеру тренера.
Последним местом работы 72-летнего специалиста был "Кальяри", который специалист спас от вылета из Серии А в этом сезоне.
Раньери возглавил итальянский клуб в январе 2023 года, подписав соглашение до лета 2025 года. Но расторжение контракта было по взаимному согласию всех сторон.
За свою карьеру итальянский тренер возглавлял ряд известных клубов: "Наполи", "Фиорентина", "Атлетико Мадрид", "Валенсия", "Челси", "Ювентус", "Рома", "Интер", "Монако" и "Лестер".
У Клаудио Раньери было много побед в тренерской деятельности, но самая яркая - чемпионат Англии с "Лестером" в 2015 году.
???????????????????????????? ???????????????????????????? ????— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) May 21, 2024
???? Guarda il video completo ➡️ https://t.co/PeZuKe6VY7 pic.twitter.com/T9VhXZ7IDG
Популярное сейчас
- Леннокс Льюис раскритиковал команду Фьюри после поражения от Усика
- Зеленский: Мои пять лет президентства еще не закончились
- Источник назвал клуб УПЛ, который заинтересован в приглашении Григорчука
- Серия А. Сассуоло вылетел, Кальяри остался, Эмполи без Коваленко упускает победу на 104-ой минуте
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО