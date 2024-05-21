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Легендарный Раньери решил завершить свою тренерскую карьеру

Италия
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Расторжение контракта специалиста с Кальяри было по взаимному согласию

Легендарный Раньери решил завершить свою тренерскую карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный Клаудио Раньери решил завершить свою карьеру тренера.

Последним местом работы 72-летнего специалиста был "Кальяри", который специалист спас от вылета из Серии А в этом сезоне.

Раньери возглавил итальянский клуб в январе 2023 года, подписав соглашение до лета 2025 года. Но расторжение контракта было по взаимному согласию всех сторон.

За свою карьеру итальянский тренер возглавлял ряд известных клубов: "Наполи", "Фиорентина", "Атлетико Мадрид", "Валенсия", "Челси", "Ювентус", "Рома", "Интер", "Монако" и "Лестер".

У Клаудио Раньери было много побед в тренерской деятельности, но самая яркая - чемпионат Англии с "Лестером" в 2015 году.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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