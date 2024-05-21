Ничья в матче полуфинала плей-офф за выход в Серию А

Продолжается плей-офф за выход в итальянскую Серию А. Ныне соревнование на стадии первых полуфинальных матчей. В понедельник "Венеция" переиграла в гостях "Палермо" со счетом 1:0, а во вторник "Катандзаро" и "Кремонезе" сыграли вничью 2:2 на поле первого.

Гости из Кремоны вели со счетом 2:0. Франк Цаджу забил на 14-ой минуте, а Даниэле Чофани - на 50-ой. Однако "Катандзаро" сумел вернуться благодаря голам Томмазо Бьяски на 51-ой минуте и вышедшего на замену Энрико Бриньолы на 68-ой.

Ответный матч состоится в Кремоне 25-го мая. Победитель двухматчевого противостояния сыграет с "Венецией" или "Палермо" за третью путевку в Серию А. Первые две уже обеспечили себе по итогам регулярного первенства "Парма" и "Комо".