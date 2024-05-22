Клубы АПЛ проявляют интерес к защитнику Ювентуса

Сезон для "старой синьоры" получился довольно противоречивым: с одной стороны, туринский клуб выиграл Кубок Италии и забронировал себе место в Лиге чемпионов, а с другой имел довольно провальную вторую часть сезона с точки зрения результатов и игры, что не позволило побороться за Скудетто. Среди приятных нот в "Ювентусе" был итальянский талант, отличавшийся, прежде всего, своим тактическим умом и пластичностью, и который сейчас является соблазном для многих на рынке - Андреа Камбьязо.

Спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли недавно встретился с агентами Камбьязо, чей контракт истекает 30 июня 2027 года, но который имеет одну из самых низких зарплат в команде - всего 1 миллион евро чистым за сезон, предпоследний показатель в команде. Безусловно, это не вознаграждение для такого звездного игрока, каким он был в течение нынешней кампании. Кроме того, "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" внимательно следят за ситуацией вокруг Камбьязо, которые планируют усиление на позиции левого защитника. Клубы АПЛ могут рассмотреть возможность приобретения итальянца за 40 млн евро, - это та сумма, которую рассчитывает получить руководство "Ювентуса" за своего игрока.

Добавим, что в этом сезоне Андреа Камбьязо провел 39 матчей, где отметился 3 голами и 6 передачами.