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Клубы АПЛ проявляют интерес к защитнику Ювентуса

Италия

Об этом сообщает Calcio Mercato

Клубы АПЛ проявляют интерес к защитнику Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сезон для "старой синьоры" получился довольно противоречивым: с одной стороны, туринский клуб выиграл Кубок Италии и забронировал себе место в Лиге чемпионов, а с другой имел довольно провальную вторую часть сезона с точки зрения результатов и игры, что не позволило побороться за Скудетто. Среди приятных нот в "Ювентусе" был итальянский талант, отличавшийся, прежде всего, своим тактическим умом и пластичностью, и который сейчас является соблазном для многих на рынке - Андреа Камбьязо.

Спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли недавно встретился с агентами Камбьязо, чей контракт истекает 30 июня 2027 года, но который имеет одну из самых низких зарплат в команде - всего 1 миллион евро чистым за сезон, предпоследний показатель в команде. Безусловно, это не вознаграждение для такого звездного игрока, каким он был в течение нынешней кампании. Кроме того, "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" внимательно следят за ситуацией вокруг Камбьязо, которые планируют усиление на позиции левого защитника. Клубы АПЛ могут рассмотреть возможность приобретения итальянца за 40 млн евро, - это та сумма, которую рассчитывает получить руководство "Ювентуса" за своего игрока.

Добавим, что в этом сезоне Андреа Камбьязо провел 39 матчей, где отметился 3 голами и 6 передачами.

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Ювентус (Турин) Астон Вилла (Бирмингем) Тоттенхэм (Лондон) Андреа Камбьязо
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Источник:
Calcio Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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