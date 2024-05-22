Рома назначила нового технического директора

"Рома" назначила Флорана Гизольфи новым техническим директором команды.

Специалист подписал с итальянским клубом трехлетний контракт. Флоран начнет исполнять свои обязанности с 1 июня.

L’#ASRoma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica.



Il Club rivolge a Ghisolfi un caloroso benvenuto a Roma e gli auguri di buon lavoro.



???? https://t.co/RYXMG9w4Bp pic.twitter.com/GMOnCjuo4R — AS Roma (@OfficialASRoma) May 22, 2024

С 2022 года он работал в ФК "Ницца" на должности спортивного директора. Гизольфи внес свой вклад в развитие основного состава команды. До этого с 2019 года Флоран работал в ФК "Ланс".