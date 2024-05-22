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Рома назначила нового технического директора

Италия
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Флоран Гизольфи начнет исполнять свои обязанности 1 июня

Рома назначила нового технического директора

Roma

Новина українською

"Рома" назначила Флорана Гизольфи новым техническим директором команды.

Специалист подписал с итальянским клубом трехлетний контракт. Флоран начнет исполнять свои обязанности с 1 июня.

С 2022 года он работал в ФК "Ницца" на должности спортивного директора. Гизольфи внес свой вклад в развитие основного состава команды. До этого с 2019 года Флоран работал в ФК "Ланс".

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Ницца Рома Ланс
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Источник:
as roma
Опубликовал: Екатерина Власова
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