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Рома назначила нового технического директора
Флоран Гизольфи начнет исполнять свои обязанности 1 июня
Roma
"Рома" назначила Флорана Гизольфи новым техническим директором команды.
Специалист подписал с итальянским клубом трехлетний контракт. Флоран начнет исполнять свои обязанности с 1 июня.
L’#ASRoma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica.— AS Roma (@OfficialASRoma) May 22, 2024
Il Club rivolge a Ghisolfi un caloroso benvenuto a Roma e gli auguri di buon lavoro.
???? https://t.co/RYXMG9w4Bp pic.twitter.com/GMOnCjuo4R
С 2022 года он работал в ФК "Ницца" на должности спортивного директора. Гизольфи внес свой вклад в развитие основного состава команды. До этого с 2019 года Флоран работал в ФК "Ланс".
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