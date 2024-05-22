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Ювентус продлит контракт со своим защитником - Инсайдер
Контракт будет рассчитан до 2029 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" предложил своему защитнику Андреа Камбьязо новое пятилетнее соглашение, которое продлится до июня 2029 года. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Уже состоялась первая встреча между представителями клуба и игрока, чтобы начать переговоры. Хотя официального подписания контракта еще не было, ожидается, что это произойдет в ближайшее время.
Андреа в нынешнем сезоне Серии А сыграл 34 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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