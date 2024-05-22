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Ювентус продлит контракт со своим защитником - Инсайдер

Италия
Обновлено

Контракт будет рассчитан до 2029 года

Ювентус продлит контракт со своим защитником - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" предложил своему защитнику Андреа Камбьязо новое пятилетнее соглашение, которое продлится до июня 2029 года. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Уже состоялась первая встреча между представителями клуба и игрока, чтобы начать переговоры. Хотя официального подписания контракта еще не было, ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Андреа в нынешнем сезоне Серии А сыграл 34 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Ювентус (Турин) Андреа Камбьязо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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