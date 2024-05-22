Президент Наполи призвал правительство Италии сократить количество команд в Серии А

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис призвал правительство Италии сократить количество команд в Серии А с 20 до 18.

Он выступил с речью перед Сенатом Италии в рамках обсуждения того, как трансформировать и обновить итальянский футбол. Аурелио заявил, что Серия А стала слишком большой, и что это приводит к перегрузке календаря и финансовым проблемам для многих клубов.

"Во время полного хаоса мы позволили Серии А увеличиться с 16 команд в 1986 году до 18, а затем до 20. Игроки будут истощены и просто не смогут поддерживать такой темп от сезона к сезону. Доходы также не соизмеримы с количеством затраченной энергии", - сказал Де Лаурентис.