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Президент Наполи призвал правительство Италии сократить количество команд в Серии А
Аурелио Де Лаурентис поделился своим мнением
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис призвал правительство Италии сократить количество команд в Серии А с 20 до 18.
Он выступил с речью перед Сенатом Италии в рамках обсуждения того, как трансформировать и обновить итальянский футбол. Аурелио заявил, что Серия А стала слишком большой, и что это приводит к перегрузке календаря и финансовым проблемам для многих клубов.
"Во время полного хаоса мы позволили Серии А увеличиться с 16 команд в 1986 году до 18, а затем до 20. Игроки будут истощены и просто не смогут поддерживать такой темп от сезона к сезону. Доходы также не соизмеримы с количеством затраченной энергии", - сказал Де Лаурентис.
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