  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пиоли будет уволен с должности главного тренера Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиоли будет уволен с должности главного тренера Милана

Италия
Обновлено

Специалиста уже предупредили об увольнении

Пиоли будет уволен с должности главного тренера Милана

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Милан" в конце этого сезона уволит Стефано Пиоли с должности главного тренера команды. Об этом сообщает издание Football Italia.

Его последний матч за итальянский клуб состоится в субботу. Подопечные Пиоли сыграют против "Салернитаны".

Увольнение Пиоли не стало неожиданностью, ведь уже на протяжении нескольких недель ходили слухи о том, что клуб ищет нового тренера на следующий сезон. Многие ожидают, что Стефано заменит Паулу Фонсека.

Читайте такжеПрезидент Наполи призвал правительство Италии сократить количество команд в Серии А
По теме
yellow-arrow
Аллегри может возглавить клуб Саудовской Аравии
yellow-arrow
Президент Наполи призвал правительство Италии сократить количество команд в Серии А
yellow-arrow
Ювентус продлит контракт со своим защитником - Инсайдер
Стефано Пиоли Паулу Фонсека Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости