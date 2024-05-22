Пиоли будет уволен с должности главного тренера Милана

"Милан" в конце этого сезона уволит Стефано Пиоли с должности главного тренера команды. Об этом сообщает издание Football Italia.

Его последний матч за итальянский клуб состоится в субботу. Подопечные Пиоли сыграют против "Салернитаны".

Увольнение Пиоли не стало неожиданностью, ведь уже на протяжении нескольких недель ходили слухи о том, что клуб ищет нового тренера на следующий сезон. Многие ожидают, что Стефано заменит Паулу Фонсека.