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Пиоли будет уволен с должности главного тренера Милана
Специалиста уже предупредили об увольнении
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Милан" в конце этого сезона уволит Стефано Пиоли с должности главного тренера команды. Об этом сообщает издание Football Italia.
Его последний матч за итальянский клуб состоится в субботу. Подопечные Пиоли сыграют против "Салернитаны".
Увольнение Пиоли не стало неожиданностью, ведь уже на протяжении нескольких недель ходили слухи о том, что клуб ищет нового тренера на следующий сезон. Многие ожидают, что Стефано заменит Паулу Фонсека.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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