Аллегри может возглавить клуб Саудовской Аравии

Массимилиано Аллегри может продолжить свою тренерскую карьеру в Саудовской профессиональной лиге после увольнения из туринского "Ювентуса".

Агента итальянского специалиста заметили на встрече с представителями ФК "Аль-Иттихад" вскоре после его ухода из итальянского клуба.

Напомним, что Аллегри уволили из-за поведения, несовместимого с клубными ценностями, во время и после победы над "Аталантой" в финале Кубка Италии (0:1).