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Аллегри может возглавить клуб Саудовской Аравии
Агент тренера встретился с представителями саудовского клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Массимилиано Аллегри может продолжить свою тренерскую карьеру в Саудовской профессиональной лиге после увольнения из туринского "Ювентуса".
Агента итальянского специалиста заметили на встрече с представителями ФК "Аль-Иттихад" вскоре после его ухода из итальянского клуба.
Напомним, что Аллегри уволили из-за поведения, несовместимого с клубными ценностями, во время и после победы над "Аталантой" в финале Кубка Италии (0:1).
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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