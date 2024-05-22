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Маурицио Сарри может возглавить испанский клуб
Но тренер согласится только при двух условиях
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Маурицио Сарри близок к возвращению к тренерской деятельности. Как сообщают испанские СМИ, в услугах специалиста заинтересована "Севилья".
Клуб предлагает Сарри трехлетний контракт, но тренер согласится на него только при двух условиях:
- Специалист хочет контролировать трансферы.
- Также итальянец хочет работать со своим тренерским штабом, который состоит из шести помощников.
Напомним, что последним местом работы Маурицио был "Лацио". Итальянец возглавлял команду с 2021 года, а в этом сезоне подал в отставку.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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