Маурицио Сарри может возглавить испанский клуб

Маурицио Сарри близок к возвращению к тренерской деятельности. Как сообщают испанские СМИ, в услугах специалиста заинтересована "Севилья".

Клуб предлагает Сарри трехлетний контракт, но тренер согласится на него только при двух условиях:

Специалист хочет контролировать трансферы.

Также итальянец хочет работать со своим тренерским штабом, который состоит из шести помощников.

Напомним, что последним местом работы Маурицио был "Лацио". Итальянец возглавлял команду с 2021 года, а в этом сезоне подал в отставку.