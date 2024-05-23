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В течение следующих 24 часов будет официально представлен новый тренер Ювентуса
Тренер Болоньи попросил день чтобы сообщить руководству клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романo, главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта со следующего сезона будет тренировать "Ювентус".
Контракт будет действовать в течение трех лет, как сообщалось на прошлой неделе, до июня 2027 года за менее чем 5 миллионов евро/сезон.
Напомним, что в нынешнем сезоне Тьяго Мотта во главе "Болоньи" вывел скромный коллектив в Лигу Чемпионов, заняв 3 место в турнирной таблице Серии А, а "Ювентус" занял четвертое место.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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