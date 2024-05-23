В течение следующих 24 часов будет официально представлен новый тренер Ювентуса

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романo, главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта со следующего сезона будет тренировать "Ювентус".

Контракт будет действовать в течение трех лет, как сообщалось на прошлой неделе, до июня 2027 года за менее чем 5 миллионов евро/сезон.

Напомним, что в нынешнем сезоне Тьяго Мотта во главе "Болоньи" вывел скромный коллектив в Лигу Чемпионов, заняв 3 место в турнирной таблице Серии А, а "Ювентус" занял четвертое место.