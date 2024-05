Милан представил новую форму на следующий сезон

Пресс-служба итальянского "Милана" представила новый комплект домашней формы команды на сезон-2024-2025.

За один до тур до окончания текущего розыгрыша Серии А "россонери" находятся на второй строчке турнирной таблицы.

Made with Milanismo ????⚫️



The 24/25 #ACMilan x @pumafootball Home Kit is out. #MadeWithMilanismo #SempreMilan pic.twitter.com/c0plQqKubx