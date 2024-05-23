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Милан представил новую форму на следующий сезон
Видео с презентации
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба итальянского "Милана" представила новый комплект домашней формы команды на сезон-2024-2025.
"Классический стиль новой футболки с красными и черными полосами, а также белыми вставками — это дань уважения 125-летней истории клуба, о чём также свидетельствует специальная нашивка на спине", - написано в заявлении на официальном сайте клуба.
За один до тур до окончания текущего розыгрыша Серии А "россонери" находятся на второй строчке турнирной таблицы.
Made with Milanismo ????⚫️— AC Milan (@acmilan) May 23, 2024
The 24/25 #ACMilan x @pumafootball Home Kit is out. #MadeWithMilanismo #SempreMilan pic.twitter.com/c0plQqKubx
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