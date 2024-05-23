Милан представил новую форму на следующий сезон

Пресс-служба итальянского "Милана" представила новый комплект домашней формы команды на сезон-2024-2025.

"Классический стиль новой футболки с красными и черными полосами, а также белыми вставками — это дань уважения 125-летней истории клуба, о чём также свидетельствует специальная нашивка на спине", - написано в заявлении на официальном сайте клуба.

За один до тур до окончания текущего розыгрыша Серии А "россонери" находятся на второй строчке турнирной таблицы.