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Италия может стать первой в истории страной с шестью командами в ЛЧ - есть лишь одно условие

Италия
Обновлено

Вероятность очень высока

Италия может стать первой в истории страной с шестью командами в ЛЧ - есть лишь одно условие

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Италия может стать первой страной в истории, которая будет представлена шестью командами в Лиге чемпионов.

Это стало возможно благодаря победе "Аталанты" в финале Лиги Европы против леверкузенского "Байера" (3:0).

Для того, чтобы в следующем сезоне Лиги чемпионов приняли участие шесть итальянских команд, необходимо, чтобы "Аталанта" финишировала сезон на 5-м месте в Серии А.

На данный момент коллектив из Бергамо находится именно на этой строчке и опережает "Рому" на три очка перед заключительным туром, имея также игру в запасе.

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Италия Лига чемпионов Серия А еврокубки
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Romerik (YNWA)
23.05.2024 в 14:34
Шо це за брєд? В чому логіка? Якщо аталанта займе 5 лігочемпіонівське місце, і навіть уявимо, що не виграла б ЛЄ, то вона і так була б в ЛЧ. Що за ахінея несеться
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
23.05.2024 в 14:34
Шо це за брєд? В чому логіка? Якщо аталанта займе 5 лігочемпіонівське місце, і навіть уявимо, що не виграла б ЛЄ, то вона і так була б в ЛЧ. Що за ахінея несеться
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0
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Джим Слэйд (Харьков)
23.05.2024 в 13:25
Вроде бы наоборот, будет 6 команд, если Рома поднимется на 5-е
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