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Италия может стать первой в истории страной с шестью командами в ЛЧ - есть лишь одно условие
Вероятность очень высока
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Италия может стать первой страной в истории, которая будет представлена шестью командами в Лиге чемпионов.
Это стало возможно благодаря победе "Аталанты" в финале Лиги Европы против леверкузенского "Байера" (3:0).
Для того, чтобы в следующем сезоне Лиги чемпионов приняли участие шесть итальянских команд, необходимо, чтобы "Аталанта" финишировала сезон на 5-м месте в Серии А.
На данный момент коллектив из Бергамо находится именно на этой строчке и опережает "Рому" на три очка перед заключительным туром, имея также игру в запасе.
Italy will become the first country in history to have 6 teams in a single UCL season if Atalanta remain in 5th place in Serie A. Roma will be the 6th entrant.— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) May 22, 2024
Best league in Europe.
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