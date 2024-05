Италия может стать первой в истории страной с шестью командами в ЛЧ - есть лишь одно условие

Италия может стать первой страной в истории, которая будет представлена шестью командами в Лиге чемпионов.

Это стало возможно благодаря победе "Аталанты" в финале Лиги Европы против леверкузенского "Байера" (3:0).

Для того, чтобы в следующем сезоне Лиги чемпионов приняли участие шесть итальянских команд, необходимо, чтобы "Аталанта" финишировала сезон на 5-м месте в Серии А.

На данный момент коллектив из Бергамо находится именно на этой строчке и опережает "Рому" на три очка перед заключительным туром, имея также игру в запасе.

Italy will become the first country in history to have 6 teams in a single UCL season if Atalanta remain in 5th place in Serie A. Roma will be the 6th entrant.



Best league in Europe.