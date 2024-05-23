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Болонья огласила об уходе Тьяго Мотты - вскоре тренер должен возглавить Ювентус
Ожидаемое решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Болонья" объявила об уходе со своей должности наставника команды Тьяго Мотты.
Об этом сообщается в заявлении "красно-синих" на своём официальном сайте.
"Сегодня утром Тьяго Мотта сообщил клубу о своем намерении не продлевать контракт с "Болоньей". Приняв решение к сведению, клуб благодарит тренера за проделанную выдающуюся работу и желает ему удачи на всю оставшуюся карьеру.
Ранее сообщалось, что в течение сегодняшнего дня Мотта будет официально представлен в качестве нового тренера "Ювентуса".
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