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Болонья огласила об уходе Тьяго Мотты - вскоре тренер должен возглавить Ювентус

Италия

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Болонья огласила об уходе Тьяго Мотты - вскоре тренер должен возглавить Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянская "Болонья" объявила об уходе со своей должности наставника команды Тьяго Мотты.

Об этом сообщается в заявлении "красно-синих" на своём официальном сайте.

"Сегодня утром Тьяго Мотта сообщил клубу о своем намерении не продлевать контракт с "Болоньей". Приняв решение к сведению, клуб благодарит тренера за проделанную выдающуюся работу и желает ему удачи на всю оставшуюся карьеру.

Ранее сообщалось, что в течение сегодняшнего дня Мотта будет официально представлен в качестве нового тренера "Ювентуса".

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Болонья Тьяго Мотта тренер
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Источник:
Bologna
Опубликовал: Александр Бураков
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