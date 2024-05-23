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Гасперини - об интересе Наполи: Будто я женат и имею детей, но встречаю невероятно красивую женщину

Италия

Необычное сравнение

Гасперини - об интересе Наполи: Будто я женат и имею детей, но встречаю невероятно красивую женщину

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о своём возможном назначении в "Наполи".

Вчера "Аталанта" одержала разгромную победу над "Байером" в финале Лиги Европы - 3:0.

"Сперва мы отпразднуем, а завтра (в четверг - прим.) я поговорю с президентом ("Аталанты" - прим.). Посмотрим.

Я нахожусь в странной ситуации, когда вроде бы я женат, имею детей, но встречаю невероятно красивую женщину. Возможно, это не лучший пример, который мне следовало бы приводить по телевидению!", - сказал специалист интервью Sky Sport Italia.

Ранее президент "Аталанты" Лука Перкасси выразил уверенность в том, что Гасперини останется в команде.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Наполи тренер
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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