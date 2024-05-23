Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасперини - об интересе Наполи: Будто я женат и имею детей, но встречаю невероятно красивую женщину
Необычное сравнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о своём возможном назначении в "Наполи".
Вчера "Аталанта" одержала разгромную победу над "Байером" в финале Лиги Европы - 3:0.
"Сперва мы отпразднуем, а завтра (в четверг - прим.) я поговорю с президентом ("Аталанты" - прим.). Посмотрим.
Я нахожусь в странной ситуации, когда вроде бы я женат, имею детей, но встречаю невероятно красивую женщину. Возможно, это не лучший пример, который мне следовало бы приводить по телевидению!", - сказал специалист интервью Sky Sport Italia.
Ранее президент "Аталанты" Лука Перкасси
Популярное сейчас
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Динамо – вне посева во втором раунде квалификации ЛЧ. Соперники усложнились. Но это еще может измениться
- Фиаско Байера, трудоустройство Луческу и Фариоли. Главные новости за 22 мая
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО