Гасперини - об интересе Наполи: Будто я женат и имею детей, но встречаю невероятно красивую женщину

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о своём возможном назначении в "Наполи".

Вчера "Аталанта" одержала разгромную победу над "Байером" в финале Лиги Европы - 3:0.

"Сперва мы отпразднуем, а завтра (в четверг - прим.) я поговорю с президентом ("Аталанты" - прим.). Посмотрим.

Я нахожусь в странной ситуации, когда вроде бы я женат, имею детей, но встречаю невероятно красивую женщину. Возможно, это не лучший пример, который мне следовало бы приводить по телевидению!", - сказал специалист интервью Sky Sport Italia.