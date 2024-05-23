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Ювентус поддерживает президента Наполи по поводу сокращения количества команд в Серии А
Франциско Кальво поделился своим мнением
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini
Ранее сообщалось, что
Эту инициативу поддержал "Ювентус". Директор клуба Франциско Кальво заявил:
"Для нас важно, чтобы произошло изменение формата лиги с сокращением профессиональных команд.
За последние шесть лет "Ювентус" инвестировал почти 500 миллионов евро в Серию B и Lega Pro за покупки игроков и бонусов за развитие".
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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