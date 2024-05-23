Ювентус поддерживает президента Наполи по поводу сокращения количества команд в Серии А

Ранее сообщалось, что п резидент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис призвал правительство Италии сократить количество команд в Серии А с 20 до 18.

Эту инициативу поддержал "Ювентус". Директор клуба Франциско Кальво заявил:

"Для нас важно, чтобы произошло изменение формата лиги с сокращением профессиональных команд.

За последние шесть лет "Ювентус" инвестировал почти 500 миллионов евро в Серию B и Lega Pro за покупки игроков и бонусов за развитие".