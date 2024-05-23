  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Легендарный Раньери говорит, что не уйдет на пенсию только при одном условии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легендарный Раньери говорит, что не уйдет на пенсию только при одном условии

Италия

Раньери может возглавить национальную команду

Легендарный Раньери говорит, что не уйдет на пенсию только при одном условии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее сообщалось, что легендарный Клаудио Раньери решил завершить свою карьеру тренера.

Но сам Клаудио не подтвердил, что планирует завершить тренерскую карьеру, но четко дал понять, что не будет возглавлять другой клуб.

"Когда я присоединился к "Кальяри", я сказал, что завершу карьеру клубного тренера здесь. Но если завтра руководство национальной команды, не обязательно Италии, придет и заинтересует меня, я могу сказать "да", но я не буду тренировать другой клуб".

Читайте такжеИх осталось только трое. На трех фронтах. Итоги 37-го тура Серии А
По теме
yellow-arrow
Майк Меньян может пропустить Евро-2024 из-за травмы
yellow-arrow
Гасперини - об интересе Наполи: Будто я женат и имею детей, но встречаю невероятно красивую женщину
yellow-arrow
Болонья огласила об уходе Тьяго Мотты - вскоре тренер должен возглавить Ювентус
Клаудио Раньери Кальяри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости