Италия
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Легендарный Раньери говорит, что не уйдет на пенсию только при одном условии
Раньери может возглавить национальную команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее сообщалось, что
Но сам Клаудио не подтвердил, что планирует завершить тренерскую карьеру, но четко дал понять, что не будет возглавлять другой клуб.
"Когда я присоединился к "Кальяри", я сказал, что завершу карьеру клубного тренера здесь. Но если завтра руководство национальной команды, не обязательно Италии, придет и заинтересует меня, я могу сказать "да", но я не буду тренировать другой клуб".
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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