Легендарный Раньери говорит, что не уйдет на пенсию только при одном условии

Ранее сообщалось, что легендарный Клаудио Раньери решил завершить свою карьеру тренера.

Но сам Клаудио не подтвердил, что планирует завершить тренерскую карьеру, но четко дал понять, что не будет возглавлять другой клуб.

"Когда я присоединился к "Кальяри", я сказал, что завершу карьеру клубного тренера здесь. Но если завтра руководство национальной команды, не обязательно Италии, придет и заинтересует меня, я могу сказать "да", но я не буду тренировать другой клуб".