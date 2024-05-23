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Тьяго Мотта: Благодаря Болонье я стал счастливым человеком

Италия
Обновлено

Специалист попрощался с Болоньей

Тьяго Мотта: Благодаря Болонье я стал счастливым человеком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тьяго Мотта попрощался с "Болоньей", которую он покинет этим летом, чтобы, вероятно, возглавить "Ювентус".

"Благодаря "Болонье" я стал счастливым человеком. За эти два года мы все вместе пережили огромный рост - для меня, для игроков и для клуба в целом. Я горжусь тем, что привел "Болонью" в Лигу чемпионов, ни разу не изменив нашей футбольной философии и нашим болельщикам, которые всегда подталкивали и мотивировали нас.

Я благодарю президента Джои Сапуто. Я благодарю и поздравляю всех моих игроков. Я благодарю всех людей, которые ежедневно и самоотверженно работают в этом клубе. Я благодарю Болонью и ее жителей", - цитирует тренера Николо Скира.

Тьяго присоединился к итальянскому клубу в 2022 году.

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Ювентус (Турин) Болонья Тьяго Мотта
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
23.05.2024 в 19:14
Шановні адміни з ЮА-Футбол. Ви щось зробили останнім часом таке, що унеможливило для мене: бачити он-лайн стрічку матчів на головній. Передивлятись відео. А зараз немає навіть картинки, що є у новині. Ви впевнені, що саме так треба оновлювати сайт? Добре, я піду, якщо ситуація не зміниться на краще. Тіж самі відео я можу передивлятися на сайті, що є вашим конкурентом. Але, я тут вже років 15... Не хочеться міняти звички. Зробіть щось.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
23.05.2024 в 19:14
Шановні адміни з ЮА-Футбол. Ви щось зробили останнім часом таке, що унеможливило для мене: бачити он-лайн стрічку матчів на головній. Передивлятись відео. А зараз немає навіть картинки, що є у новині. Ви впевнені, що саме так треба оновлювати сайт? Добре, я піду, якщо ситуація не зміниться на краще. Тіж самі відео я можу передивлятися на сайті, що є вашим конкурентом. Але, я тут вже років 15... Не хочеться міняти звички. Зробіть щось.
Ответить
0
0

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