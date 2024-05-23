Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тьяго Мотта: Благодаря Болонье я стал счастливым человеком
Специалист попрощался с Болоньей
Getty Images/Global Images Ukraine
Тьяго Мотта попрощался с "Болоньей", которую он покинет этим летом, чтобы, вероятно, возглавить "Ювентус".
"Благодаря "Болонье" я стал счастливым человеком. За эти два года мы все вместе пережили огромный рост - для меня, для игроков и для клуба в целом. Я горжусь тем, что привел "Болонью" в Лигу чемпионов, ни разу не изменив нашей футбольной философии и нашим болельщикам, которые всегда подталкивали и мотивировали нас.
Я благодарю президента Джои Сапуто. Я благодарю и поздравляю всех моих игроков. Я благодарю всех людей, которые ежедневно и самоотверженно работают в этом клубе. Я благодарю Болонью и ее жителей", - цитирует тренера Николо Скира.
Тьяго присоединился к итальянскому клубу в 2022 году.
Популярное сейчас
- Футболисты Миная выразили коллективное несогласие с главным тренером
- Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Болонья - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.05.2024
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
Комментарии 1