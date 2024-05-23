Кальяри - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Сегодня, 23 мая, состоится матч "Кальяри" - "Фиорентина" в рамках 38-го тура Серии А.

"Кальяри" будут провожать Клаудио Раньери, главного тренера команды, который уходит из клуба. Но если специалисту не предложат возглавить национальную команду, необязательно Италии, то он завершит тренерскую карьеру.

Поединок начнется в 21:45. Смотреть трансляцию матча можно на Мegogo Футбол 1.

"Кальяри" - "Фиорентина"