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Кальяри - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
Обновлено

Кальяри - Фиорентина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кальяри - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

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Сегодня, 23 мая, состоится матч "Кальяри" - "Фиорентина" в рамках 38-го тура Серии А.

"Кальяри" будут провожать Клаудио Раньери, главного тренера команды, который уходит из клуба. Но если специалисту не предложат возглавить национальную команду, необязательно Италии, то он завершит тренерскую карьеру.

Поединок начнется в 21:45. Смотреть трансляцию матча можно на Мegogo Футбол 1.

"Кальяри" - "Фиорентина"

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Кальяри - Фиорентина
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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