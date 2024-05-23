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Аталанта планирует продлить контракт с Гасперини - Инсайдер

Италия
Обновлено

Клуб не хочет прощаться со своим тренером

Аталанта планирует продлить контракт с Гасперини - Инсайдер

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

"Аталанта" намерена начать переговоры со своим главным тренером Джаном Пьеро Гасперини о новом контракте.

По информации Фабрицио Романо, итальянский клуб предложит специалисту долгосрочное соглашение.

Отметим, что нынешний договор Гасперини рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, что вчера, 22 мая, "Аталанта" прервала феноменальную 51-матчевую беспроигрышную серию "Байера" в рамках финала Лиги Европы (3:0).

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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