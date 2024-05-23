Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта планирует продлить контракт с Гасперини - Инсайдер
Клуб не хочет прощаться со своим тренером
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
"Аталанта" намерена начать переговоры со своим главным тренером Джаном Пьеро Гасперини о новом контракте.
По информации Фабрицио Романо, итальянский клуб предложит специалисту долгосрочное соглашение.
Отметим, что нынешний договор Гасперини рассчитан до июня 2025 года.
Напомним, что вчера, 22 мая, "Аталанта" прервала феноменальную 51-матчевую беспроигрышную серию "Байера" в рамках финала Лиги Европы (3:0).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Футболисты Миная выразили коллективное несогласие с главным тренером
- Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Италия может стать первой в истории страной с шестью командами в ЛЧ - есть лишь одно условие
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн