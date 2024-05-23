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Раньери получил особый подарок от Фиорентины перед своим последним матчем на клубном уровне

Италия
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Прощальный подарок

Раньери получил особый подарок от Фиорентины перед своим последним матчем на клубном уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Кальяри" Клаудио Раньери получил особый подарок от "Фиорентины" перед своим последним матчем на клубном уровне.

"Фиорентина" подарила Раньери клубную игровую футболку с его именем и номером 1 на спине.

Если Клаудио не предложат возглавить национальную команду, необязательно Италии, то он завершит тренерскую карьеру.

За свою карьеру итальянский тренер возглавлял ряд известных клубов: "Наполи", "Фиорентина", "Атлетико Мадрид", "Валенсия", "Челси", "Ювентус", "Рома", "Интер", "Монако" и "Лестер".

У Клаудио Раньери было много побед в тренерской деятельности, но самая яркая - чемпионат Англии с "Лестером" в 2015 году.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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