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Раньери получил особый подарок от Фиорентины перед своим последним матчем на клубном уровне
Прощальный подарок
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Кальяри" Клаудио Раньери получил особый подарок от "Фиорентины" перед своим последним матчем на клубном уровне.
"Фиорентина" подарила Раньери клубную игровую футболку с его именем и номером 1 на спине.
????????#ForzaViola #CagliariFiorentina #ACFFiorentina pic.twitter.com/toFmxvI8rn— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 23, 2024
Если Клаудио не предложат возглавить национальную команду, необязательно Италии, то он завершит тренерскую карьеру.
За свою карьеру итальянский тренер возглавлял ряд известных клубов: "Наполи", "Фиорентина", "Атлетико Мадрид", "Валенсия", "Челси", "Ювентус", "Рома", "Интер", "Монако" и "Лестер".
У Клаудио Раньери было много побед в тренерской деятельности, но самая яркая - чемпионат Англии с "Лестером" в 2015 году.
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