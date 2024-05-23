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Серия А. Клаудио Раньери уходит с драматичным поражением, Фиорентина в Еврокубках

Италия

Драматичный матч на Сардинии

Серия А. Клаудио Раньери уходит с драматичным поражением, Фиорентина в Еврокубках

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 38-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Фиорентина" 2:3

Голы: Дейола 61, Мутандва 85 - Бонавентура 39, Н. Гонсалес 89, Артур 90+13 (пен.)

"Кальяри": Скуффет (Арести 90+5), Дзаппа, Мина, Оберт, Ауджелло, Нандес (Ди Пардо 90+3), Дейола (Сулемана 78, Манкозу 90+4), Прати, Виола, Лувумбо (Мутандва 78), Лападула

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо, Миленкович (Кварта 66), Раньери, Бираги, Бонавентура (Бельтран 73), Мандрагора (Артур 56), Иконе (Н. Гонсалес 56), Кастровилли, Барак, Белотти (Нзола 74)

Предупреждения: Мина 90+2, Сулемана 90+3 - Мандрагора 44, Раньери 45+2, Бираги 45+2, Бонавентура 71, Нзола 87

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

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