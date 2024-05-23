Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Клаудио Раньери уходит с драматичным поражением, Фиорентина в Еврокубках
Драматичный матч на Сардинии
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 38-й тур
Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" - "Фиорентина" 2:3
Голы: Дейола 61, Мутандва 85 - Бонавентура 39, Н. Гонсалес 89, Артур 90+13 (пен.)
"Кальяри": Скуффет (Арести 90+5), Дзаппа, Мина, Оберт, Ауджелло, Нандес (Ди Пардо 90+3), Дейола (Сулемана 78, Манкозу 90+4), Прати, Виола, Лувумбо (Мутандва 78), Лападула
"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо, Миленкович (Кварта 66), Раньери, Бираги, Бонавентура (Бельтран 73), Мандрагора (Артур 56), Иконе (Н. Гонсалес 56), Кастровилли, Барак, Белотти (Нзола 74)
Предупреждения: Мина 90+2, Сулемана 90+3 - Мандрагора 44, Раньери 45+2, Бираги 45+2, Бонавентура 71, Нзола 87
Главный арбитр: Алессандро Пронтера
Популярное сейчас
- Украина U-17 – Чехия U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Лучший бомбардир Ворсклы покинул команду
- Футболисты Миная выразили коллективное несогласие с главным тренером
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО