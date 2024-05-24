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Драма на последних минутах в прощальном матче Раньери. Кальяри - Фиорентина 2:3. Видео голов и обзор матча
Кальяри - Фиорентина ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.05.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" одержала минимальную победу на выезде над "Кальяри" в матче последнего тура текущего розыгрыша чемпионата Италии - 3:2.
Хозяева были очень близки к победе, но всё же пропустили два гола в самой концовке встречи.
Этот поединок стал прощальным в тренерской карьере легендарного Клаудио Раньери.
Для "Кальяри" сезон закончен - подопечные Раньери финишировали в турнирной таблице 15-ми. "Фиорентине" предстоит провести ещё одну игру против новоиспечённого обладателя Лиги Европы - "Аталанты".
Серия А. 38-й тур
Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" - "Фиорентина" 2:3
Голы: Дейола 61, Мутандва 85 - Бонавентура 39, Н. Гонсалес 89, Артур 90+13 (пен.)
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