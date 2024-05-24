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Дженоа - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Дженоа - Болонья: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Дженоа - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Дженоа" и "Болонья" идут сразу за "большой тройкой" в таблице выигранных чемпионских титулов в Италии. У первой - девять, у второй - семь. Правда, первая свой последний выигрывала в 1924-ом году, вторая - в 1964-ом. С тех пор они редко переживали успешные сезоны и крайне редко - одновременно. Но сезон 2023/24 именно такой для обеих. Его окончание собираются отпраздновать.

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Серия А. 38-й тур

24 мая. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Болонья"

Главный арбитр: Альберто Санторо

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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