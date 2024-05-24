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Дженоа - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Дженоа - Болонья: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine
"Дженоа" и "Болонья" идут сразу за "большой тройкой" в таблице выигранных чемпионских титулов в Италии. У первой - девять, у второй - семь. Правда, первая свой последний выигрывала в 1924-ом году, вторая - в 1964-ом. С тех пор они редко переживали успешные сезоны и крайне редко - одновременно. Но сезон 2023/24 именно такой для обеих. Его окончание собираются отпраздновать.
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Серия А. 38-й тур
24 мая. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Болонья"
Главный арбитр: Альберто Санторо
Трансляція матчу Дженоа - БолоньяСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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